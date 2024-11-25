'Налог на Google' добрался до ChatGPT: что изменится для украинцев с 2025 года

Ранее введение этого налога привело к подорожанию подписки для украинцев на сервисы от Google, Netflix, Apple и других интернет-гигантов.

Компания OpenAI начала отправлять уведомления украинским пользователям с платной подпиской ChatGPT, информируя, что с 1 января 2025 года их счета начнут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

Это изменение связано с выполнением требований украинского налогового законодательства. В рассылке пользователям рекомендуют обновить свой аккаунт OpenAI, указав действующий идентификационный номер налогоплательщика НДС.

В противном случае – в соответствии с так называемым "налогом на Google", корпорация будет "вынуждена" начислить и удержать налог на добавленную стоимость в размере 20% со счета-фактуры владельца аккаунта.

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На данный момент стоимость месячного пользования ChatGPT Plus составляет 20 долларов (~830 грн). Платная подписка открывает доступ к новейшим моделям GPT с более свежими знаниями, более быстрое время отклика и стабильность во время пиковых нагрузок.

Ранее появилась информация, что с каждым годом пользование ChatGPT будет дорожать. Согласно внутренним документам, полученным The New York Times, к концу текущего года цена увеличится с $20 до $22 в месяц, а к 2029 году достигнет уже $44.

Подробнее о налоге:

Он был одобрен еще в июне 2021 года. В народе его окрестили "налогом на Google". Он распространяется на компании-нерезидентов, которые предоставляют украинцам электронные услуги или рекламу, но не имеют представительства в Украине.

Ранее введение этого налога привело к подорожанию подписки для украинцев на сервисы от Google, Netflix, Apple и других интернет-гигантов. В результате бюджет Украины за первое полугодие 2024 года получил дополнительные налоговые поступления в размере 5,3 млрд грн.

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