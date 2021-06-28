Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс, согласно которым крупные иностранные IT-компании будут обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость от своих доходов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает взыскание налога на добавленную стоимость с услуг, которые предоставляют украинцам незарегистрированные в Украине крупные иностранные ИТ-компании. Верховная рада приняла его 3 июня.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что регистрироваться в Украине в качестве плательщиков НДС должны будут иностранные компании, "поставляющие украинцам электронные услуги" общей суммой более 1 миллиона гривень в год.

Речь идет о таких компаниях, как Google, Facebook, TikTok, YouTube, Apple, Microsoft. Именно они после вступления закона в силу будут платить налог на добавленную стоимость в размере 20% в иностранной валюте.

Отмечено, что это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС, а такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане.

Кто освобождается от уплаты налогов

Также согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Что этому предшествовало

3 июня Верховная Рада приняла законопроект № 4184, который будет предусматривать взыскание налога на добавленную стоимость с услуг, которые предоставляют украинцам незарегистрированные в Украине международные интернет-гиганты.

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Автор: Олег Давыгора