Пользователи могут выбирать между женским и мужским голосом, а также задавать стиль общения.

Илон Маск объявил о запуске голосового режима для своей нейросети Grok 3. Эта функция позволяет пользователям общаться с "самым умным ИИ в мире" на естественном языке, как с Siri, Alexa или Google Ассистентом.

В своем посте глава xAI отметил, что эта версия "все еще находится на ранней стадии", поэтому возможны сбои и проблемы технического характера. Однако голосовой режим в Grok 3 уже сейчас демонстрирует отличные результаты.

Голосовой режим Grok 3 предлагает два варианта голоса – женский Ara и мужской Rex. Также пользователи могут задавать стиль общения: дружелюбный собеседник, романтик, гений или даже Unhinged ("Неуравновешенный"), который умеет материться.

Единственный нюанс – голосовая функция работает только в мобильном приложении Grok и пока только для iOS. Версия для Android находится в стадии предрегистрации в Google Play Store.

До внедрения голосовой функции доступ к Grok 3 был только у платных подписчиков X Premium+ или SuperGrok. Но сейчас xAI предоставляет бесплатный доступ всем желающим. По крайней мере до тех пор, пока сервера смогут справляться с нагрузкой.

Накануне Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным искусственным интеллектом на Земле". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

Маск говорит, что Grok любит сарказм и в нем практически нет цензуры, то есть с чат-ботом можно пообщаться на огромное количество тем. Также, в отличие от многих ИИ-моделей, которые застряли в 2023-2024 году, знания Grok 3 обновляются в реальном времени.

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