Пока доступно по подписке ChatGPT Pro, но уже в ближайшее время она появится у подписчиков Plus.

Чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4.5. Компания OpenAI утверждают, что это их самая большая и осведомленная модель, с которой "вы чувствуете себя так, будто разговариваете с внимательным человеком".

По сравнению с GPT-4o новая модель в три раза лучше работает с фактами и почти в три раза реже "галлюцинирует", то есть выдумывает факты. Кроме того, нейросеть заметно креативнее, а если попросить, она может отвечать грубо.

При этом в OpenAI подчеркивают, что GPT-4.5 – не самая мощная модель в их ассортименте. Новинка может иногда работать хуже o1 или o3-mini и больше подходит для написания текстов, программирования, решения практических задач. GPT-4.5 также поддерживает Canvas и поиск.

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Еще это не "думающая" и не "гибридная" модель. В ассортименте OpenAI эту парадигму представляют o1 и o3-mini.

Пока что GPT-4.5 доступна только в Pro-подписке за $200, но на следующей неделе доступ к ней получат подписчики ChatGPT Plus и Team (20 долларов в месяц).

Далее в планах у OpenAI выпуск GPT-5. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в мире ИИ. Она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

Также сообщается, что создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-девайс, которой однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

Накануне Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным искусственным интеллектом на Земле". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

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