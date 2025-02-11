Разработчик ChatGPT хочет создать чип с упором на обучение нейросетей и при этом снизить зависимость от компании-монополиста.

До конца 2025 года OpenAI планирует закончит создание собственного ИИ-чипа, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, в ближайшие месяцы компания финализирует его и отправит TSMC, а в 2026 году начнется полноценное производство.

Разработчик всемирно известного чат-бота ChatGPT хочет создать чипсет с упором на обучение нейросетей и при этом снизить зависимость от NVIDIA, компании-монополиста на рынке технологий для искусственного интеллекта. Партнером OpenAI выступает Broadcom.

Команда разработчиков чипов в OpenAI возглавляется Ричардом Хо. Он пришел в OpenAI из Google более года назад и собрал себе команду из 40 человек, пишет Reuters.

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"Внутри OpenAI чип, ориентированный на обучение, рассматривается как стратегический инструмент для укрепления переговорных позиций компании с другими поставщиками чипов. После первоначального чипа инженеры OpenAI планируют разрабатывать все более продвинутые процессоры с более широкими возможностями с каждой новой итерацией", – пишет источник.

Собственные ИИ-чипы разрабатывают и другие IT-гиганты, работающие с искусственным интеллектом – например, Google. Но пока таким чипам не удалось целиком заменить продукцию Nvidia.

Накануне OpenAI объявила о запуске Deep Research – специального режима ChatGPT для "глубоких исследований", в ходе которого чат-бот описывает каждый свой шаг. Такой процесс может занять до получаса.

Меж тем создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

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