Она работает медленнее, чем другие модели компании, зато выдает более надежные, точные и исчерпывающие ответы и умеет "рассуждать".

Стартап OpenAI представил ChatGPT Pro – новый план подписки стоимостью 200 долларов (~8 000 грн) в месяц. В рамках тарифа доступны все передовые языковые модели OpenAI, включая "эксклюзивную версию" новой o1 – самой мощной на сегодняшний день.

GPT o1 pro в отличие от GPT o1 использует больше вычислительных мощностей для предоставления "наилучшего" ответа. Данная версия чат-бота также получила автономный доступ к интернету для выполнения собственных исследований. Проект позволит достичь потенциала человеческого мозга в широком спектре задач.

До этого o1-pro была известна под кодовым названием "Клубника". Как писал Reuters, именно успехи в работе над ним стали одной из причин увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана в ноябре 2023 года. Сотрудники называли его "прорывом" в области мощного ИИ, но выражали обеспокоенность тем, что у компании нет надлежащих мер безопасности для контролируемого развития и коммерциализации подобных моделей искусственного интеллекта.

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Согласно исследованию Apollo Research, GPT-o1 и схожие по возможностям ИИ-модели могут обманывать человека и обходить механизмы контроля при наличии достаточных ресурсов. Но на текущем этапе развития ИИ это не представляет серьезной опасности.

У GPT o1 pro есть и версия "попроще" – o1. Доступ к ней можно получить за $20/месяц. Анонс стал первым релизом в рамках ивента "12 days of ship-mas", в ходе которого OpenAI будет презентовать новые функции и продукты в течение 12 дней, начиная с 5 декабря.

Как сообщал УНИАН, в конце июля OpenAI представила собственную поисковую систему на основе искуственного интеллекта. Особенность SearchGPT – не просто выдавать перечень ссылок, но и пытаться организовать и осмыслить их. Это делает его серьезной угрозой для Google.

Далее OpenAI намерена запустить ChatGPT-5, которая обещает произвести революцию в сфере искусственного интеллекта. Речь о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые человек сможет придумать. Это сделает ее неотличимой от человека.

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