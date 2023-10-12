Те, для кого селфи-камера важнее всего остального в смартфоне, смело берите новый iPhone.

Если вы любите фотографировать и высоко цените качество селфи-снимков, специалисты портала DxOMark, которые регулярно тестируют смартфоны по разным критериям, обновили рейтинг мобильных гаджетов с самой лучшей фронталкой.

Без особых сюрпризов последний флагман Apple – iPhone 15 Pro Max – возглавил рейтинг фронтальных камер DxOMark, опередив своего предшественника, iPhone 14 Pro, сразу на четыре балла.

Как говорится в обзоре, качество снимков на селфи-камеру iPhone 15 Pro Max значительно улучшилась по сравнению с прошлогодней моделью, особенно с точки зрения экспозиции, фокусировки и глубины резкости. Отдельно похвалили быстрый автофокус и высокий уровень детализации днем.

Видео дня

Из минусов, если "придираться", отметили наличие редких артефактов на фотографиях и разницу в резкости кадров при съемке видео в движении.

Сам рейтинг лучших фронталок в смартфонах выглядит так:

Напомним, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены 12-Мп "фронталкой" с апертурой f/1,9, Smart HDR 5 и новым поколением обработки портретов.

Примечательно, что селфи – единственное, в чем iPhone 15 Pro Max является лидером. По всем остальным показателям флагман уступает конкурентам. Так, айфон попал на вторую строчку в рейтинге камерофонов, на 4-ю – в рейтинге дисплеев, на 12-ю – в рейтинге динамиков.

Также УНИАН делился рейтингом смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2023 году. Ожидаемо, новенькие айфоны заняли самые последние места в этом рейтинге – чтобы они полностью зарядились нужно примерно два часа.

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