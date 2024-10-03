Новому флагману Apple не хватило всего двух очков, чтобы сравняться с лидером рейтинга.

До специалистов из лаборатории DxOMark доехал самый топовый смартфон Apple 15-го поколения. Эксперты проверили камеру флагмана и поставили iPhone 15 Pro Max в топ-3 рейтинга. Впрочем, новым королем мобильной фотографии он не стал.

Телефон оценили крайне высоко: 154 балла – 153 балла за фото и 159 баллов за видео (лучший результат в рейтинге). Лидер рейтинга Huawei P60 Pro имеет 156 баллов, а Oppo Find X6 Pro, разместившийся на третьем месте, 153 балла.

iPhone 15 Pro Max похвалили за отличную производительность камеры, очень точную визуализацию предпросмотра, фотографии с размытием и автофокус. Из минусов отметили редкое наличие шумов при плохом освещении и возникающие ореолы и блики.

Видео дня

Лидеры мобильной фотографии в 2023 выглядят так:

Напомним, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены основным сенсором на 48 Мп, но по сравнению с базовыми айфонами он лучше снимает в темноте. В iPhone 15 Pro есть поддержка 3Х оптического зума, в 15 Pro Max – 5-кратного зума. Еще смартфоны могут снимать пространственное видео для просмотра на гарнитуре Vision Pro.

Если вы в поисках Android-смартфона с акцентом на камеру, УНИАН делился рейтингом самых топовых камерофонв 2023 года на любой бюджет. Они не только переводные устройства с точки зрения фото и видео, но у них внутри также стоит мощная "начинка" и все необходимые в 2023 году фичи.

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