Устройство поступит в продажу в апреле по цене 99 долларов, но придется тратиться и на абонентскую плату.

Бренд Moto, который сегодня принадлежит Lenovo, представил интересный аксессуар, который подключается к смартфону по Bluetooth и позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через спутниковую сеть.

Девайс называется Motorola Defy Satellite и обеспечивает двустороннюю отправку SMS-сообщенией c помощью фирменного приложения Bullitt Satellite Messenger – оно доступно для iOS и Android, сообщает портал Neowin. Можно также делиться местоположением и связываться со службами экстренной помощи в случае необходимости.

Гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, прошел испытания на прочность военного стандарта MIL-STD-810 и оснащен аккумулятором емкостью 600 мАч – этого хватит на несколько дней использования. Для связи со спутниками Defy Satellite Link оснащен модемом MediaTek MT6825,

Устройство поступит в продажу в апреле 2023 года и будет стоить 99 долларов (~3500 грн), но придется тратиться и на абонентскую плату. Услуга SOS Assist для связи с экстренными службами стоит от 4,99 долларов в месяц, годовой тариф Essentials Messaging с 30 сообщениями в месяц обойдется в 149,99 долларов.

В каких смартфонах, кроме Apple, есть спутниковая связь

В прошлом году в презентациях крупных игроков на рынке смартфонов прозвучало нечто неожиданное и реально новое – поддержка спутниковой связи. Huawei и Apple с разницей в один день порадовали анонсом первых в мире смартфонов со спутниковой связью. До голосовых звонков и возможности зайти в мессенджер пока дело не дошло, но вот вызвать помощь или сообщить о своем местоположении без Wi-Fi и 4G уже можно.

Позже в этом году функция экстренной спутниковой связи появится и в Android-смартфонах – причем она позволит не только оправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями. Правда эту фичу получат только самые топовые смартфоны на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с модемом Snapdragon X70,

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