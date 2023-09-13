Полная зарядка смартфонов, как и в предыдущих поколениях, будет занимать около полтора часа.

Несмотря на отказ от фирменного Lightning и переход на разъем USB Type-C, у смартфонов iPhone 15 не наблюдается заметных улучшений в скорости зарядки. Об этом передает портал MarRumors, изучив технические характеристики новинок.

Apple, как обычно, не приводит подробностей о мощности проводной зарядки, указывая лишь, что адаптеры мощностью 20 Вт и выше подходят для зарядки iPhone 15 и способны зарядить 50% примерно за 30 минут. Точно с такой же скоростью заряжаются айфоны предыдущего поколения.

Как стало известно на презентации, серия iPhone 15 поддерживает стандарт зарядки Qi2 следующего поколения, но, как оказалось, и здесь не наблюдается никаких улучшений. От Qi-зарядок смартфоны Apple заряжаются с мощностью не более 7,5 Вт, а от фирменных зарядок MagSafe – 15 Вт.

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Таким образом инсайды о том, что iPhone 15 получит самую быструю зарядку среди всех айфонов, не подтвердились. Возможно, быструю зарядку приберегли для iPhone 16.

Современные Android-смартфоны заряжаются от куда более мощных адаптеров. Даже 100-долларовые Xiaomi поддерживают быструю зарядку мощностью 30 Вт. Модели подороже оснащаются адаптерами на 60 или даже 100 Вт, а некоторые флагманы поддерживают и вовсе 240 Вт. Например, Realme GT5 – он полностью заряжается менее чем за 9 минут.

Чем отличается iPhone 15 от iPhone 14

В более дешевых iPhone 15 и 15 Plus появился вырез Dynamic Island, разъем USB-C и камера на 48 Мп, а корпус чуть скруглили и обновили по цветам.

Премиальные модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получил матовый корпус из титана, настраиваемую кнопку вместо рычажка беззвучного режима, а также супермощный процессор A17 Pro, который поддерживает RTX в играх.

Цены по сравнению с прошлым годом не увеличились: iPhone 15 стартуют от $799, а iPhone 15 Pro – от $999. В продаже с 22 сентября.

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