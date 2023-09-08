Обо всем, чего стоит ожидать от "яблочной" презентации, в этом материале.

Традиционная сентябрьская презентация Apple состоится уже менее чем через неделю. Гвоздем программы станет свежая линейка смартфонов iPhone 15, которая впервые будет оснащаться портами USB-C.

Также, как минимум, должны показать новые модели смарт-часов Apple Watch и обновленные AirPods с USB-C. Также назовут дату релиза новых операционных систем. Возможно, расщедрятся на еще какие-нибудь анонсы, но маловероятно, ведь на эту осень у компании запланировано сразу две презентации.

iPhone 15

Можно сказать с вероятностью 100%, что на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C. Дело в том, что в Европе производителей устройств с 2024 года обязали использовать именно этот порт, и Apple банально не может игнорировать новые правила.

Но и здесь Apple нашла лазейку. Есть информация, что заряжать новые айфоны с высокой скоростью можно будет только через сертифицированные кабели (Made For iPhone), а для "неродных" кабелей мощность будет искусственно занижаться специальным чипом.

Несмотря на то, что все iPhone 2023 года получат разъем USB-C, наличие более быстрого USB 3.0 или даже Thunderbolt 4 – то, что будет существенно отличать "прошки" от iPhone 15 и 15 Plus. Таким образом, в случае с более дешевыми айфонами, переход от Lightning на USB-C не покажет никаких изменений в плане скорости передачи данных.

Еще одно внешнее нововведение в iPhone 15 – ультратонкие рамки по кругу. Как ожидается, рамка 15 Pro-версий будет шириной всего 1,55 мм – это рекорд среди всех смартфонов на рынке. И так будет вплоть до появления Xiaomi 14, которой приписываются 1 мм. Скорее всего, внешний вид базовых iPhone 15 останется без принципиальных изменений.

Еще в премиальных iPhone 15 внедрят новую настраиваемую кнопка там, где когда-то был переключатель звуковых режимов – на нее можно будет назначить действие по желанию (скриншот, фонарик, камера и т.д), как это реализованно в Apple Watch Ultra.

Также почти весь 2023 ходили слухи, что на смену Pro Max придет модель Ultra. Якобы она должна была получить более яркий дисплей, камеру-перископ и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, а цена бы на нее стартовало от $1200. Однако в последние месяцы слухи на эту тему утихли.

Главный инсайдер по части Apple Марк Гурман утверждает, что в этом году линейка iPhone 15 будет состоять из: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и "увеличенной версии iPhone 15 Pro". То есть, ни Pro Max, ни Ultra ждать не стоит. А может и стоит, кто его знает.

Еще мы узнали, что Apple увеличит емкость аккумуляторов всех смартфонов серии iPhone 15 почти на 20%. При этом более дешевый iPhone 15 Plus получит батарею емкостью 4912 мАч – рекордную для Айфонов. В общем, время работы айфонов без подзарядки должно быть очень приличным. Вместе с емкостью аккумуляторов Apple увеличит мощность зарядки в линейке iPhone 15.

Какие еще фишки получит iPhone 15 Pro? Новый супермощный чипсет Apple A17 Bionic, 8 Гбайт оперативной памяти (рекорд для айфонов), а телефото и широкоугольные камеры получат значительное улучшение, впервые превысив 12 миллионов пикселей.

Что касается iPhone 15 и 15 Plus, то эти телефоны будут похожи на текущие модели, но получат значительные улучшения камеры и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro. Они также заменят текущий разъем Lightning на USB-C, а вместо привычной "моноброви" получат новый вырез под названием Dynamic Island.

Apple Watch

С очень большой долей вероятности Apple покажет новые часы, но в этом году обойдется без бюджетной линейки – компания решила обновлять ее раз в два года, поэтому Apple Watch SE 3 выйдут только следующей осенью.

Что касается Watch Series 9, то они, как ожидается, будут минорным апдейтом без каких-либо существенных изменений. Главным обновлением в этом году станет свежий процессор, также добавят новые расцветки.

Второе поколение защищенного Apple Watch Ultra также обновят в этом году, но деталей известно пока не много. Как сообщают источники, часы получат более легкий корпус и дополнительную расцветку в более темном цвете корпуса.

AirPods c USB

Скорее всего, стоит ждать анонса обновленных AirPods, в которых порт Lightning будет заменен на USB-C. Предположительно, это будет единственный апдейт.

Неясно и то, о какой именно модели речь: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max или всех сразу. По данным Bloomberg, в этом году Apple планирует сосредоточиться на полном переходе на USB-C.

Новые яблочные операционки

И напоследок, на презентации сообщат точную дату выхода iOS 17, iPadOS 17 и других яблочных операционок.

Те, кто уже опробовал бету iOS 17, говорят, что по сравнению с 16 новая ОС получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, как например, возможность превратить свой смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

Как известно, апдейт до iOS 17 не поддерживают сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID. Таким образом обновиться до iOS 17 можно на iPhone Xs и новее.

Что еще могут показать?

На этом, скорее всего, все. Поскольку в октябре ожидается презентация новых Mac на базе однокристальной системы M3, а новые iPad с OLED-дисплеями дебютируют только весной 2024 года.

Единственное, что еще могут анонсировать в сентябре – новые смарт-устройства для дома.

Где и когда смотреть сентябрьскую презентацию Apple

В следующий вторник, 12 сентября, в 8 вечера по киевскому времени.

Посмотреть презентацию можно как на официальном сайте Apple, так и на YouTube-канале компании. О главном оперативно расскажем на сайте и будем публиковать в отдельной заметке тезисы во время презентации.

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