Новые Айфоны, Apple Watch и не только: чего ждать от презентации Apple 12 сентября

Традиционная сентябрьская презентация Apple состоится уже менее чем через неделю. Гвоздем программы станет свежая линейка смартфонов iPhone 15, которая впервые будет оснащаться портами USB-C.

Также, как минимум, должны показать новые модели смарт-часов Apple Watch и обновленные AirPods с USB-C. Также назовут дату релиза новых операционных систем. Возможно, расщедрятся на еще какие-нибудь анонсы, но маловероятно, ведь на эту осень у компании запланировано сразу две презентации.

iPhone 15

Можно сказать с вероятностью 100%, что на смену фирменному Lightning придет универсальный порт USB-C. Дело в том, что в Европе производителей устройств с 2024 года обязали использовать именно этот порт, и Apple банально не может игнорировать новые правила. 

Но и здесь Apple нашла лазейку. Есть информация, что заряжать новые айфоны с высокой скоростью можно будет только через сертифицированные кабели (Made For iPhone), а для "неродных" кабелей мощность будет искусственно занижаться специальным чипом.

Несмотря на то, что все iPhone 2023 года получат разъем USB-C, наличие более быстрого USB 3.0 или даже Thunderbolt 4 – то, что будет существенно отличать "прошки" от iPhone 15 и 15 Plus. Таким образом, в случае с более дешевыми айфонами, переход от Lightning на USB-C не покажет никаких изменений в плане скорости передачи данных.

У каждого оттенка iPhone 15 будет провод в цвет / фото @MajinBuOfficial

Еще одно внешнее нововведение в iPhone 15 – ультратонкие рамки по кругу. Как ожидается, рамка 15 Pro-версий будет шириной всего 1,55 мм – это рекорд среди всех смартфонов на рынке. И так будет вплоть до появления Xiaomi 14, которой приписываются 1 мм. Скорее всего, внешний вид базовых iPhone 15 останется без принципиальных изменений. 

Еще в премиальных iPhone 15 внедрят новую настраиваемую кнопка там, где когда-то был переключатель звуковых режимов – на нее можно будет назначить действие по желанию (скриншот, фонарик, камера и т.д), как это реализованно в Apple Watch Ultra.

Кнопка "Действия" заменит собой кнопку увеличения громкости / фото MacRumors

Также почти весь 2023 ходили слухи, что на смену Pro Max придет модель Ultra. Якобы она должна была получить более яркий дисплей, камеру-перископ и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, а цена бы на нее стартовало от $1200. Однако в последние месяцы слухи на эту тему утихли. 

Главный инсайдер по части Apple Марк Гурман утверждает, что в этом году линейка iPhone 15 будет состоять из: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и "увеличенной версии iPhone 15 Pro". То есть, ни Pro Max, ни Ultra ждать не стоит. А может и стоит, кто его знает.

Еще мы узнали, что Apple увеличит емкость аккумуляторов всех смартфонов серии iPhone 15 почти на 20%. При этом более дешевый iPhone 15 Plus получит батарею емкостью 4912 мАч – рекордную для Айфонов. В общем, время работы айфонов без подзарядки должно быть очень приличным. Вместе с емкостью аккумуляторов Apple увеличит мощность зарядки в линейке iPhone 15.

Какие еще фишки получит iPhone 15 Pro? Новый супермощный чипсет Apple A17 Bionic, 8 Гбайт оперативной памяти (рекорд для айфонов), а телефото и широкоугольные камеры получат значительное улучшение, впервые превысив 12 миллионов пикселей.

Что касается iPhone 15 и 15 Plus, то эти телефоны будут похожи на текущие модели, но получат значительные улучшения камеры и чип A16 из линейки iPhone 14 Pro. Они также заменят текущий разъем Lightning на USB-C, а вместо привычной "моноброви" получат новый вырез под названием Dynamic Island.

Apple Watch 

С очень большой долей вероятности Apple покажет новые часы, но в этом году обойдется без бюджетной линейки – компания решила обновлять ее раз в два года, поэтому Apple Watch SE 3 выйдут только следующей осенью.

Что касается Watch Series 9, то они, как ожидается, будут минорным апдейтом без каких-либо существенных изменений. Главным обновлением в этом году станет свежий процессор, также добавят новые расцветки.

Второе поколение защищенного Apple Watch Ultra также обновят в этом году, но деталей известно пока не много. Как сообщают источники, часы получат более легкий корпус и дополнительную расцветку в более темном цвете корпуса.

Watch Ultra 2 получат версию с черным титановым корпусом / фото ShrimpApplePro

AirPods c USB

Скорее всего, стоит ждать анонса обновленных AirPods, в которых порт Lightning будет заменен на USB-C. Предположительно, это будет единственный апдейт.

Неясно и то, о какой именно модели речь: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max или всех сразу. По данным Bloomberg, в этом году Apple планирует сосредоточиться на полном переходе на USB-C.

Новые яблочные операционки

И напоследок, на презентации сообщат точную дату выхода iOS 17, iPadOS 17 и других яблочных операционок.

Те, кто уже опробовал бету iOS 17, говорят, что по сравнению с 16 новая ОС получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, как например, возможность превратить свой смартфон в смарт-дисплей. Также Apple упростила жизнь тем пользователям, которые постоянно забывают новые пароли.

Как известно, апдейт до iOS 17 не поддерживают сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID. Таким образом обновиться до iOS 17 можно на iPhone Xs и новее.

Что еще могут показать?

На этом, скорее всего, все. Поскольку в октябре ожидается презентация новых Mac на базе однокристальной системы M3, а новые iPad с OLED-дисплеями дебютируют только весной 2024 года.

Единственное, что еще могут анонсировать в сентябре – новые смарт-устройства для дома. 

Где и когда смотреть сентябрьскую презентацию Apple

В следующий вторник, 12 сентября, в 8 вечера по киевскому времени. 

Посмотреть презентацию можно как на официальном сайте Apple, так и на YouTube-канале компании. О главном оперативно расскажем на сайте и будем публиковать в отдельной заметке тезисы во время презентации. 

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