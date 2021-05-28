Участница популярного украинского шоу «Холостяк-11», 24-летняя певица и модель Розали Номбре снялась в дерзком образе на капоте автомобиля и поделилась с подписчицами советом об отношениях с мужчинами.
Снимок с новой фотосессии она опубликовала в своем Instagram.
На фото Розали позирует в черном боди с глубоким декольте, черном кожаном жакете и черных колготах в сетку. Образ дополняют очки и сережки.
«Девочки, я открою вам секрет – настоящий мужчина никогда не скажет, что не хочет вас. Он никогда не обвинит вас в непривлекательности. Никогда не станет унижать и обвинять. Он просто уйдет, пожелав тебе хорошего вечера…. Выдохни. И не отвечай больше на его сообщения», – отметила модель в подписи к фото.
Пользователи отреагировали массой комплиментов, больше акцентировав внимание на ее образ:
«Огненная», «Несите огнетушитель», «Тебя не узнать», «Ого как, ты можешь перевоплощаться!».
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