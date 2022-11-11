Находить и закрывать запущенные программы в "Диспетчере задач" теперь стало куда проще.

В "Диспетчере задач" Windows 11 наконец появилась строка поиска – работает она как по названию программ, так и по идентификатору процесса, если количество активных задач исчисляется десятками.

Об этом нововведении Microsoft сообщила в своем блоге. Для быстрого перехода к строке поиска можно воспользоваться комбинацией клавиш, но вместо привычного сочетания Ctrl+F придумали Alt+F.

Разработчики также добавили опцию, позволяющую выбрать собственную тему оформления "Диспетчера задач" – независимо от активной темы в Windows. Ее можно установить на странице настроек: темную, светлую или системную.

Видео дня

В настоящий момент обновленный "Диспетчер задач" доступен в предварительной сборке для участников Windows Insider, но с одним из ближайших обновлений системы он станет доступен всем пользователям Windows 11.

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года. Те, кто перешел на "одинадцатку" говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

В сентябре этого года для Windows 11 вышло первое крупное обновление с переработанным "Диспетчером задач" и возможностью перетаскивать ярлыки и файлы на панель задач.

Впрочем, обновление оказалось довольно проблемным. Пользователи жалуются на "синий экран смерти" и зависания в играх после установки апдейта, также есть проблемы с работой принтеров.

Вас также могут заинтересовать новости: