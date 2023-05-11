Модель является, прежде всего, исследовательским проектом, не имеющим немедленного практического или коммерческого применения.

Компания Meta представила новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием ImageBind.

Как пишет издание Verge, она связывает несколько форм данных, таких как аудио, текст, визуальные данные, данные о глубине, температуре и движении, которые генерируются инерциальным измерительным устройством.

Модель является, прежде всего, исследовательским проектом, не имеющим немедленного практического или коммерческого применения, но это шаг к разработке иммерсивного, мультисенсорного опыта в системах ИИ, которые могут интегрировать различные наборы данных для создания многомерного индекса. Эта модель является новаторской концепцией, поскольку она объединяет шесть типов данных в единое пространство встраивания, что также является основой тенденции генеративного ИИ.

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ImageBind может иметь много потенциальных применений в будущем, включая генерацию видео или аудио выходных данных и разработку систем виртуальной реальности, которые имитируют движения и окружение реальной жизни.

Meta планирует со временем добавить больше потоков данных, включая осязание, обоняние и сигналы головного мозга. Компания упорно придерживается открытого исходного кода, вместо того, чтобы держать исследования в секрете, поскольку считает, что сторонний контроль может помочь улучшить ее работу, хотя эта стратегия имеет свои риски, учитывая недавнюю утечку языковой модели LLaMA компании Meta.

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