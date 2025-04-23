Количество кибератак на образовательный сектор растет: как эффективно противодействовать им

Сегодня школы, колледжи и университеты все чаще оказываются под прицелом киберпреступников. По данным Microsoft, во втором квартале 2024 года образовательный сектор стал третьим по количеству атак.

Помимо этого, исследователи ESET фиксировали атаки APT-групп, нацеленные на образовательные учреждения по всему миру. В период с апреля по сентябрь 2024 года образовательный сектор входил в тройку наиболее атакованных отраслей со стороны APT-групп, связанных с Китаем и Северной Кореей, и в шестерку наиболее распространенных целей APT-групп из Ирана и россии.

В связи с этим специалисты ESET подготовили перечень наиболее распространенных вызовов кибербезопасности для образовательных учреждений и векторов атак, а также рекомендации по защите.

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Почему учебные заведения являются такой популярной целью?

Киберпреступников привлекает сочетание слабо защищенных сетей, большого количества пользователей, данных с высоким потенциалом монетизации, а также недостаточный опыт и ограниченное финансирование безопасности. Давайте рассмотрим их подробнее:

Ограниченный бюджет и осведомленность. Образовательный сектор не всегда может позволить себе нанимать специалистов по кибербезопасности на уровне, доступном для крупных частных корпораций. Кроме этого, бюджетные ограничения влияют и на выбор инструментов, что может существенно уменьшить возможности защиты. Однако именно в таких условиях работать над минимизацией киберрисков становится еще важнее.

Персональные устройства. Личные устройства для доступа к корпоративным данным являются обычной практикой в ​​школах, в то время как в университетах от студентов ожидается наличие собственных ноутбуков. Однако в случае предоставления им разрешения входить в школьные сети без соответствующих проверок безопасности, такие устройства могут невольно предоставить злоумышленникам доступ к конфиденциальным данным и системам.

Ошибки пользователей. Множество сотрудников и студентов в средах учебных заведений делает их популярной целью для фишинга. Поэтому повышение киберосведомленности и обучение для учеников и персонала чрезвычайно важно.

Культура открытости. Культура обмена информацией и открытость к внешнему взаимодействию может вызвать дополнительные риски и дать возможность злоумышленникам воспользоваться ситуацией. Поэтому лучше усилить контроль, особенно за электронной почтой.

Широкие возможности атак. У злоумышленников есть множество целей, на которые они могут нацелиться – от облачных серверов до персональных мобильных устройств, домашних сетей и большого количества сотрудников и студентов. Кроме этого, многие учебные заведения используют устаревшее программное и аппаратное обеспечение, которое может быть не обновлено или не поддерживаться.

Большое количество персональных данных. Школы и университеты хранят, управляют и обрабатывают большие объемы информации о персонале и студентах, включая данные о здоровье и финансах. Это делает их привлекательной целью для финансово мотивированных злоумышленников, программ-вымогателей и мошенников. Конфиденциальные исследования, проводимые многими университетами, также привлекают внимание со стороны хакеров, спонсируемых государствами.

Типичные действия злоумышленников, с которыми сталкивается образовательный сектор

Во время атак на заведения образовательного сектора используются разные тактики и техники. Большое количество целей для атак, включая персональные устройства, устаревшие технологии, большое количество пользователей и открытых сетей, значительно облегчает работу злоумышленников.

Атаки, спонсируемые государствами, часто достаточно сложны, как, например, активность группы Ballistic Bobcat, связанной с Ираном (также известной как APT35, Mint Sandstorm). В одном из случаев исследователи ESET зафиксировали, как злоумышленники пытались обойти программное обеспечение для защиты, включая EDR-инструмент, методом внедрения вредоносного кода в безопасные процессы и использования нескольких модулей для избежания обнаружения.

Кроме этого, университеты часто становятся целью атак программ-вымогателей, иногда с разрушительными последствиями. Распространенными являются использование методов социальной инженерии и фишинга, а также неисправленных уязвимостей.

Компания Microsoft даже предупредила о распространении вредоносной активности на основе QR-кодов. Этот метод использовался в рамках фишинговых кампаний и распространения вредоносного программного обеспечения через злонамеренные коды в электронных письмах, на листовках, талонах на парковку, формах финансовой помощи и других якобы официальных сообщениях.

Как школы и колледжи могут минимизировать киберриски?

Злоумышленники нацеливаются на школы, колледжи и университеты из-за уникального набора причин, а вот методы, которые киберпреступники для этого используют, далеко не новые. Специалисты ESET подготовили перечень рекомендаций, которые помогут уменьшить риски кибератак:

позаботьтесь о применении надежных паролей и многофакторной аутентификации для защиты учетных записей;

придерживайтесь правил кибергигиены с помощью оперативной установки исправлений, регулярного резервного копирования и шифрования данных;

создайте план реагирования на инциденты, чтобы минимизировать последствия потенциальных кибератак;

научите сотрудников, студентов и администраторов распознавать фишинговые сообщения;

повышайте осведомленность учеников относительно приемлемого использования личных устройств для доступа к корпоративным данным, включая то, какую защиту необходимо установить;

используйте надежное решение по кибербезопасности для защиты устройств и ценных данных;

рассмотрите возможность использования сервисов обнаружения и реагирования для мониторинга подозрительной активности 24/7, чтобы помочь выявить и предотвратить распространение угроз в организации.

Образовательные учреждения уже сталкиваются с рядом проблем кибербезопасности – от нехватки квалифицированных кадров до проблем с финансированием. Однако игнорирование проблем может нанести огромный финансовый и репутационный ущерб, а самое главное – помешать предоставлению заведением высокого уровня образовательных услуг.

О компании

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и компьютерных угроз, международный разработчик антивирусного программного обеспечения, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

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Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи могут бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения продуктам компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.

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