У украинских операторов пока нет мотивации инвестировать в сети пятого поколения, считает эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич.

Украинские операторы могут быстро запустить технологии сети 5G, но это зависит от многих обстоятельств, в частности, этот процесс затягивает стоимость соответствующей лицензии. Об этом сообщил эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич в интервью УНИАН.

"Украинские операторы могли бы реализовать 5G прямо сейчас, если бы от них не требовали за это глупых денег. Сейчас значительная часть развернутого оборудования уже содержит в себе возможности пятого поколения. Но в Украине требуется отдельная лицензия. Регулирование этих технологий в Украине является неадекватным", - считает он.

По его словам, в отличие от многих стран, которые решили выдавать лицензии на технологии пятого поколения за символические деньги или вообще бесплатно, в Украине звучат идеи, что это должно стоить "миллиарды или десятки миллиардов гривень".

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"У операторов нет, по большому счету, выбора. Они должны идти за прогрессом. Но нынешние технологии 4G украинских операторов удовлетворяют, думаю, на 99 процентов. У них нет мотивации сейчас инвестировать еще и в пятое поколение, поскольку придется разворачивать еще одну сеть рядом с существующими", - сказал эксперт.

Технология сети 5G - что известно

В марте этого года сообщалось, что внедрение стандарта 5G связи приведет к массовому внедрению приложений виртуальной (VR), смешанной (XR) и дополненной (AR) реальностях по всему миру. При этом ожидается, что цены на смартфоны премиум-класса с 5G станут доступнее и будут стоить до 1000 долларов.

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