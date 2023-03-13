Ожидается, что благодаря новому стандарты смартфоны станут более доступными, как и приложения виртуальной реальности.

Хотя технология 5G была представлена почти пять лет назад, ее реализация на практике только недавно начала набирать обороты в отдельных странах.

Технологическая гонка за 5G продолжается, и вместе с ней наступает новая эра инноваций и преобразований в индустрии смартфонов. Портал Gizmochina назвал три следствия этого для мира мобильной связи.

1. Новые технологии в смартфонах

Свойства сетей 5G, в частности, низкая задержка и повышенные скорости загрузки и выгрузки данных, вероятно, приведут к массовому внедрению приложений виртуальной (VR), смешанной (XR) и дополненной (AR) реальностях.

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Эти технологии существуют на рынке уже некоторое время, но их возможности ограничены возможностями современных мобильных сетей. С 5G пользователи могут рассчитывать на "более захватывающий и интерактивный опыт" на своих смартфонах.

2. Большее покрытие

В 2023 почти все коммерческие развертывания 5G основаны на неавтономной сети 5G (NSA 5G), которая использует новые радиотехнологии, но все еще опирается на существующую сетевую инфраструктуру.

Это означает, что телекоммуникационные гиганты могут развернуть 5G уже сегодня, используя имеющуюся экосистему, а также расширяя возможности подключения к сотовым сетям. Благодаря этому смартфоны смогут не только быстрее подключаться к интернету, но и дольше оставаться в сети.

3. Смартфоны станут доступнее

Ожидается, что цены на смартфоны премиум-класса с 5G составят до 1000 долларов. Не исключено, что телекоммуникационные компании предложат более привлекательные опции для клиентов, желающих перейти на новый смартфон 5G. Кроме того, сами производители телефонов будут выпускать более доступные модели для широкой публики.

Ранее эксперты рассказали, как искусственный интеллект изменит смартфоны в ближайшие 5 лет. Ожидается, что они помогут продлить срок службы батареи, а также "прокачают" голосовых помощников, сделав их еще умнее.

А меж тем Microsoft совместно с OpenAI готовится представить революционное обновление ChatGPT. Ожидается, что усовершенствованный чат-бот не только ускорит генерацию ответов, но также научится обрабатывать несколько источников данных, таких как текст, аудио или изображения.

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