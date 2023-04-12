Всего Xiaomi 13 Ultra будет располагать четырьмя сенсорами по 50 Мп каждый, включая основной Sony IMX989.

Новый камерофон Xiaomi 13 Ultra будет официально представлен 18 апреля. Дабы подогреть интерес к презентации, компания опубликовала подборку фотографий, сделанных на разные камеры смартфона.

Всего Xiaomi 13 Ultra получит четыре сенсора по 50 Мп каждый. Главный из них – дюймовый Sony IMX989. Инсайдеры уверяют, что перед нами новый претендент на корону DxOMark.

Видео дня

В числе других ожидаемых спецификаций смартфона упоминаются 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с 2K-разрешением и частотой обновления 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, а также батарея на 4900 мАч с быстрой беспроводной зарядкой (50 Вт) и быстрой проводной (90 Вт).

Также инсайдеры говорили, что 13 Ultra получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.

Если верить утекшим в сеть данным, стоимость 13 Ultra будет начинаться с 6299 юаней (~33 000 грн). Это на 299 юаней дороже, чем у прошлогоднего Xiaomi 12S Ultra. Ранее компания уже подтвердила, что новинка выйдет и на глобальном рынке – а это значит, что цены за пределами Китая будут еще выше.

Из свежих примеров – линейка Xiaomi 13, которая в Европе оказалась чуть ли не вдвое дороже, чем в Китае. Если так, то в Европе за базовый 13 Ultra могут попросить 1500 евро (около 60 000 грн) или даже больше. С такими ценами аппарат рискует оказаться чуть ли не самым дорогим флагманом 2023 года, если не брать в расчет складные модели.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из самых доступных Android-смартфонов на рынке. Несмотря на сверхнизкую стоимость (около 3500 грн), бюджетник получил пару интересных особенностей.

Вас также могут заинтересовать новости: