Презентация флагмана состоится 18 апреля. Его будут продавать на глобальном рынке.

Новый камерофон Xiaomi 13 Ultra будет официально представлен на следующей неделе. Незадолго до анонса в сеть утекли конфигурации памяти и цены устройства, а также его качественные рендеры.

Согласной информации китайских СМИ, базовая модель будет иметь 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища и будет стоить 6 299 юаней (около 33 800 грн). Модель 12/256 ГБ будет стоить 6799 юаней (~36 400 грн), а топовая версия 16/512 ГБ – 7499 юаней (~40 000 грн). Это на 299 юаней дороже, чем у прошлогоднего Xiaomi 12S Ultra.

Ранее компания уже подтвердила, что Xiaomi 13 Ultra, в отличие от Xiaomi 12S Ultra, выйдет на глобальный рынок. А это значит, что цены за пределами Китая будут еще выше. Из свежих примеров – линейка Xiaomi 13, которая в Европе оказалась чуть ли не вдвое дороже, чем в Китае. Если так, то в Европе за базовый Xiaomi 13 Ultra могут попросить 1500 евро (около 60 000 грн) или даже больше.

Видео дня

С такими ценами грядущий Xiaomi 13 Ultra рискует оказаться чуть ли не самым дорогим флагманом 2023 года, если не брать в расчет складные модели.

Также в сети опубликовали качественные рендеры Xiaomi 13 Ultra, главной фишкой которого станут продвинутые камеры. Для селфи в нем будет установлен датчик на 32 Мп, а в составе основной четыре сенсора – каждый по 50 Мп.

Ожидается, что аппарат получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с 2K-разрешением и частотой обновления 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, а также батарею на 4900 мАч с быстрой беспроводной зарядкой (50 Вт) и быстрой проводной (90 Вт).

Другие интересные моменты: поддержка современного Wi-Fi 7, защита от пыли и влаги по стандарту IP68, продвинутый вибромоторчик X-axis и Android 13 "из коробки". Официальная презентация Xiaomi 13 Ultra должна состояться 18 апреля.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

Вас также могут заинтересовать новости: