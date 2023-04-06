Компания подчеркнула, что новинка будет продаваться на глобальном рынке.

Xiaomi официально объявила о скорой презентации своего нового флагманского смартфона – 13 Ultra. Новинка станет преемником 12S Ultra, дебютировавшего в июле прошлого года.

Внешний вид 13 Ultra и его спецификации компания пока раскрывать не стала. В Xiaomi лишь отметили, что сотрудничество со специалистами Leica продолжается и новый камерофон предложит пользователям "выдающиеся фотовозможности".

В тизере к анонсу также упоминается, что в Xiaomi 13 Ultra будут использоваться "лучшие из когда-либо производимых линз Leica Summicron". Ожидается, что такой оптикой обзаведется не только основной модуль, но и дополнительные: ультраширокоугольный и телеобъектив.

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Компания также официально подтвердила, что Xiaomi 13 Ultra, в отличие от Xiaomi 12S Ultra, выйдет и на глобальный рынок. Полноценная презентация смартфона состоится до конца этого месяца с релизом в Европе ближе к лету.

По слухам, Xiaomi 13 Ultra получит четыре 50-мегапиксельных камеры, 6,7-дюймовый экран AMOLED с частотой 120 Гц, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт.

Также сообщается, что Xiaomi установит в смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Подобная технология будет впервые внедрена в аппарате производителя.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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