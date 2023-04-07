Несмотря на сверхнизкую стоимость, бюджетник C51 получил пару интересных особенностей.

Хiaomi вывела на рынок новый доступный смартфон от своего суббренда Poco – Poco C51. Он пришел на смену Poco C50, дебютировавшему в января этого года, но начинка у нового телефона получше.

Дизайн – главная фишка новинки. Poco C51 не получил фирменную желтую расцветку Poco Yellow, но выделяется "кожаной" заднею панелью. Вместе с тем это первый за долгое время смартфон бренда на чистом Android 13 (GO) без фирменной оболочки MIUI.

Что внутри:

экран 6.52’’, IPS, HD+, 60 Гц;

процессор MediaTek Helio G36;

4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти;

батарея 5000 мАч, зарядка 10 Вт;

фронтальная камера на 5 Мп, задняя – 8 Мп, есть датчик глубины.

Видео дня

У смартфона также есть сканер отпечатка пальцев, порт 3,5 мм для проводных наушников, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Производитель обещает для Poco C51 не менее двух лет поддержки обновлением системы безопасности.

Смартфон уже поступил в продажу в Индии за 8,5 тыс. рупий (около 3800 грн). Будет ли он продаваться в Европе, пока неясно. В любом случае скоро его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее другой бренд Xiaomi – Redmi – выпустил антикризисный 50-долларовый монитор для работы. В новинке VA-матрица на 22 дюйма с Full HD-разрешением и частотой обновления экрана чуть выше стандартной – 75 Гц.

А тем временем сама Xiaomi готовится к выходу своего нового камерофона 13 Ultra. Компания подчеркнула, что новинка будет продаваться на глобальном рынке, а по части фото все должно стать еще лучше. Сотрудничество с Leica тоже продолжается.

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