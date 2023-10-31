Есть как бюджетные варианты для знакомства с экосистемой Apple, так и самые дорогие флагманы на рынке.

Конец осени – отличное время для покупки или апгрейда iPhone. После презентации новых моделей в сентябре ценник на смартфоны Apple начинает корректироваться: старые модели дешевеют, а некоторые устройства вообще выводят из оборота.

Редакторы портала Gizchina собрали смартфоны Apple, которые можно смело брать прямо сейчас.

iPhone 15 Pro Max – лучший вариант для тех, кому нужно от смартфона максимум возможностей. Если смотреть на характеристики предыдущих моделей бренда, то можно не сомневаться, что 15 Pro Max не устареет еще 4-5 лет. У него самый передовой процессор, титановая рамка, лучшая камера на рынке и аккумулятор на целый день работы.

– лучший вариант для тех, кому нужно от смартфона максимум возможностей. Если смотреть на характеристики предыдущих моделей бренда, то можно не сомневаться, что 15 Pro Max не устареет еще 4-5 лет. У него самый передовой процессор, титановая рамка, лучшая камера на рынке и аккумулятор на целый день работы. iPhone 15 – стандартный айфон 2023 года получил существенные обновления, делающие его отличным предложением "за свои деньги". Благодаря порту USB-C, обновленной камере и вырезу Dynamic Island с 14 Pro этот смартфон предлагает более чем достаточную комплектацию.

– стандартный айфон 2023 года получил существенные обновления, делающие его отличным предложением "за свои деньги". Благодаря порту USB-C, обновленной камере и вырезу Dynamic Island с 14 Pro этот смартфон предлагает более чем достаточную комплектацию. iPhone 14 Pro – если 15 Pro Max получил несколько уникальных функций, то 14-ая "прошка" отличается от 14 Pro Max только размером экрана. Это по-прежнему один из самых быстрых и продвинутых телефонов на рынке, но в компактном корпусе на 6,1 дюйма.

Видео дня

iPhone 13 – по скорости работы модель 2021 года не сильно отличаются от новейших флагманов, а разницы между iPhone 13 и 14 так и вовсе нет. Это главная рекомендация для тех, кому не нужна тройная камера, дорогие материалы в оформлении и прочие "фишки" Pro-моделей.

– по скорости работы модель 2021 года не сильно отличаются от новейших флагманов, а разницы между iPhone 13 и 14 так и вовсе нет. Это главная рекомендация для тех, кому не нужна тройная камера, дорогие материалы в оформлении и прочие "фишки" Pro-моделей. iPhone 13 Pro (б/у) – у аппарата есть мощнейший процессор, который еще нескоро устареет, передовой экран на 6,1 дюйма с поддержкой 120 Гц и 6 ГБ оперативной памяти. А на задней панели находится все еще одна из лучших камер на рынке.

– у аппарата есть мощнейший процессор, который еще нескоро устареет, передовой экран на 6,1 дюйма с поддержкой 120 Гц и 6 ГБ оперативной памяти. А на задней панели находится все еще одна из лучших камер на рынке. iPhone 12 – самый дешевый айфон сегодня с актуальным дизайном. У него отличные характеристики даже для 2023 года: мощный чипсет A14, 4 Гбайт оперативной памяти и поддержка актуальной iOS 17.

– самый дешевый айфон сегодня с актуальным дизайном. У него отличные характеристики даже для 2023 года: мощный чипсет A14, 4 Гбайт оперативной памяти и поддержка актуальной iOS 17. iPhone SE (2022) – самое дешевое знакомство с экосистемой Apple. Хоть дизайн несколько устаревший, на скорость работы и оптимизацию это никак не влияет. Сам телефон умещается в одной руке, имеет яркий 4,7-дюймовый дисплей, шустрый процессор и оптимальную камеру.

Если вы в поисках нового Android, бенчмарк AnTuTu публиковал рейтинги лучших смартфонов в 2023 году по соотношению цены и качества. Для наглядности все устройства были разделены на пять ценовых категорий.

А если вам нужна лучшая автономность в смартфоне, УНИАН делился рейтингом самых выносливых смартфонов – они дольше других держат заряд. В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: