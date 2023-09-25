Известный обозреватель поделился своим опытом использования iPhone 15 Pro после одного дня активного тестирования.

Флагманские модели свежей линейки iPhone 15 очень быстро раскупили по предзаказам – если сейчас заказать новую модель в США, то курьер привезет ее в лучшем случае в конце октября. Спрос на "прошки" в этом году значительно выше по сравнению с прошлогодними iPhone 14.

Что такого особенного в новых Айфонах, решил выяснить редактор популярного издания 9to5Google про гаджеты Android Бен Шун. Он опубликовал обзор iPhone 15 Pro, в котором перечислил основные плюсы и минусы флагмана Apple с точки зрения фаната Android.

Главные плюсы iPhone 15 Pro:

Появление разъема USB-C. Это придает смартфону универсальности – теперь не нужно всегда носить с собой дополнительный кабель.

новая кнопка Action Button, которая заменила традиционный переключатель беззвучного режима – на нее можно назначить любые действия по желанию. Это простая и гениальная находка, которую до сих пор не реализовали производители Android-устройств.

Аппаратное обеспечение Apple. Интерфейс iPhone интуитивно понятен и удобен для любого пользователя.

Качественный материал корпуса: новый синий титановый корпус "выглядит великолепно".

Быстрая установка приложений из App Store, которая, по мнению эксперта, превосходит аналогичную на Android. Видео дня

Главные недостатки iPhone 15 Pro:

Рабочий стол iOS. Скачиваемые приложения по-прежнему появляются на экране в хаотичном порядке, также упоминается отсутствие дэшборда в нижней части экрана.

Реализация Always-on-Display (AOD) в iPhone. У производителей устройств на Android она реализована более удачно. Впрочем, здесь стоит отметить, что на iPhone она появилась только в прошлом году, тогда как на Android используется еще с 2020 года.

Некоторые аспекты iCloud, в частности, ограниченное хранилище в 5 ГБайт.

Встроенная в iOS клавиатура. В отличие от Android, она не показывает основные знаки препинания без переключения раскладки.

В целом, фанат Android нашел много положительных моментов в iPhone 15 Pro, но также столкнулся с рядом недостатков. Впрочем, большинство из них относятся к операционке iOS, нежели к самому айфону. Журналист пообещал продолжить пользоваться iPhone 15 и обновлять список плюсов и минусов.

А меж тем в сети уже начинают появляться первые подробности iPhone 16, которые выйдут осенью 2024 года. И если верить утечкам, они будут на голову круче актуальных моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: