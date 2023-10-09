В самой бюджетной категории лидирует Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO11 Pro.

Если вам трудно выбрать новый смартфон, разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежие рейтинги лучших Android-устройств в 2023 году по соотношению цены и производительности.

Для наглядности все устройства были разделены на пять ценовых категорий – все они предлагают максимум функционала за наименьшую цену. Для составления рейтингов учитывались розничные цены в Китае и мощность по среднему баллу в тесте AnTuTu.

До 275 долларов ( ~10 000 грн ). Самый выгодный бюджетник – Redmi Note 12 Turbo в конфигурации 8+256 ГБ. Модель оснащена Snapdragon 7+ Gen 2 и по мощности обходит некоторые бюджетные флагманы. За ним идет OnePlus Ace Racing Edition, а замыкает тройку Redmi Note 11T Pro.

). Самый выгодный бюджетник – Redmi Note 12 Turbo в конфигурации 8+256 ГБ. Модель оснащена Snapdragon 7+ Gen 2 и по мощности обходит некоторые бюджетные флагманы. За ним идет OnePlus Ace Racing Edition, а замыкает тройку Redmi Note 11T Pro. До 410 долларов ( ~15 000 грн ). Nubia Z50 с флагманским Snapdragon 8 Gen 2 здорово потерял в цене, так что его можно приобрести дешевле $350 и за эти деньги получить устройство с "самым мощной платформой для Android". Второе место занял Lenovo Legion Y70, а третье – Redmi K60.

). Nubia Z50 с флагманским Snapdragon 8 Gen 2 здорово потерял в цене, так что его можно приобрести дешевле $350 и за эти деньги получить устройство с "самым мощной платформой для Android". Второе место занял Lenovo Legion Y70, а третье – Redmi K60. До 550 долларов ( ~ 20 000 грн ). Лидер этого ценового диапазона – iQOO Neo 8 Pro (16+256 ГБ): за $450 смартфон предлагает флагманский MediaTek Dimensity 9200, быструю зарядку 120 Вт и 144-герцовый дисплей. На втором и третьем месте разместились Redmi K60 Pro и Oppo Reno10 Pro+.

). Лидер этого ценового диапазона – iQOO Neo 8 Pro (16+256 ГБ): за $450 смартфон предлагает флагманский MediaTek Dimensity 9200, быструю зарядку 120 Вт и 144-герцовый дисплей. На втором и третьем месте разместились Redmi K60 Pro и Oppo Reno10 Pro+. До 700 долларов ( ~ 26 000 грн ). В данной ценовой категории первые три места принадлежат Red Magic 8S Pro, OnePlus 11 и Nubia Z50 Ultra.

). В данной ценовой категории первые три места принадлежат Red Magic 8S Pro, OnePlus 11 и Nubia Z50 Ultra. От 700 долларов и выше: Самый выгодный для приобретения флагман прямо сейчас предлагает iQOO: ее 11 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 144-Гц дисплеем 3K, до 512 ГБ памяти и 200-Вт зарядкой. За ним расположились Oppo Find X6 Pro и Xiaomi 13 Ultra.

Видео дня

Если вы в поисках мощной начинки, УНИАН делился рейтингом самых производительных смартфонов на рынке. Лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max, при этом стоит почти втрое дешевле.

А если вам нужна лучшая автономность, есть рейтинг самых выносливых смартфонов – они дольше других держат заряд. В нем вы найдете как дорогостоящие флагманы, так и бюджетные модели дешевле 300 долларов.

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