У него по-прежнему актуальный дизайн, отличный процессор и крутой аккумулятор.

Если вы подумываете о покупке старого iPhone, чтобы сэкономить, редакция портала CNET проанализировала рынок и нашла смартфон от Apple, который можно спокойно покупать в конце 2023 года. Прямо сейчас эта модель лучшая по соотношению цены и качества.

Так, стандартный iPhone 13 назвали универсальным вариантом для тех, кому нужен просто хороший смартфон на iOS. Ранее ему исполнилось два года, но Apple по-прежнему продает его по сниженной цене.

У iPhone 13 много общего с iPhone 14, учитывая, что оба телефона работают на одном и том же процессоре A15 Bionic и имеют 12-мегапиксельную систему камер. Процессор iPhone 14 имеет дополнительное графическое ядро, однако обычный пользователь разницу вряд ли заметит.

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Одним из главных плюсов iPhone 13 обозреватели назвали его аккумулятор, который в тестах CNET проработал без подзарядки на 4,5 часа больше, чем iPhone 12, и почти на 3 часа дольше, чем совершенно новый iPhone 14.

Таким образом, при цене в $599 (за новый) покупатели получают смартфон с актуальным дизайном, процессором, мощности которого хватит на долго, замечательный экран, гарантию долгих обновлений (еще 3 года – минимум), одну из лучших камер за свои деньги и крутой аккумулятор.

А меж тем 2024-й обещает стать знаковым для Apple, поскольку компания впервые за много лет запустит совершенно новую линейку продуктов. Вместе с тем купертиновцы серьезно обновят планшеты и порадуют фанатов Apple Watch. УНИАН рассказывал о пяти гаджетах, которые мы больше всего ждем от Apple в 2024 году.

Также собрали в одну заметку все, что уже известно об iPhone 16. В отличие от iPhone 15, в новом поколении измениться должно почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта.

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