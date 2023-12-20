Помимо багов, апдейт исправляет довольно серьезную ошибку, при которой нативные приложения было невозможно установить заново после удаления.

Вместе с релизом свежих версий iOS 17.2.1 и iPadOS 17.2.1, Apple также не забыла про владельцев старых смартфонов и планшетов, оставшихся на прошлогодних яблочных операционных системах.

Апдейт под маркировкой iOS 16.7.4 или iPadOS 16.7.4 доступен для владельцев устройств, которые не получили новую версию ПО. Среди них – iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5 (2017) и iPad Pro 2015 и 2016 модельных годов.

Они исправляют довольно серьезную ошибку, при которой нативные приложения было невозможно установить заново после их удаления. Теперь все должно работать штатно. Апдейт также включает в себя устранение других багов, обнаруженных в предыдущих сборках ПО.

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Обновление уже доступно для установки. Если рассылка задерживается, его рекомендуется установить вручную. Проверить наличие обновления можно по пути: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

А меж тем Apple готовится к первой в 2024 году презентации, на которой анонсируют новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Также весной выйдет Vision Pro, революционная замена смартфона от Apple. Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и стал первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Также в течение 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. Также в следующем году должен появиться бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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