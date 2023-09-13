После анонса iPhone 15 компания отправила на пенсию сразу четыре девайса, в том числе свой последний компактный смартфон.

Вчера вечером прошла традиционная сентябрьская презентация Apple. Как все и ожидали, компания показала новенькие айфоны с USB-C. Линейка iPhone 15 поступит в глобальную продажу с 22 сентября.

Следуя практике предыдущих лет, сразу после презентации новых айфонов Apple объявила о снятии с производства ряда старых моделей. Список "жертв" включает в себя iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 mini и iPhone 12.

Таким образом, актуальная линейка смартфонов iPhone теперь выглядит так. Эти модели можно рассматривать к покупке, если сейчас вы ходите с совсем устаревшими аппаратами.

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Как видно, в актуальной линейке "яблочных" смартфонов остались iPhone SE 2022, самый дешевый айфон для входа в экосистему Apple, а также стандартные iPhone 13 и iPhone 14 за $599 и $699. Само собой, к ним присоединились и свежеанонсированные iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

А тот факт, что iPhone 13 mini теперь считается устаревшим аппаратом фактически подтверждает, что Applе решила "похоронить" линейку компактных флагманов. В будущем компания будет выпускать смартфоны только с диагональю 6,1 дюймов и больше.

Стоит также отметить, что снятие с производства и продажи старых моделей iPhone обычно сопровождается снижением их цен на вторичном рынке, что может стать хорошей новостью для тех, кто не гонится за последними новинками.

Ранее УНИАН сообщал о том, что iPhone 15 и iPhone 15 Pro, несмотря на переход на USB Type-C, сохранили медленную зарядку. То есть полная зарядка смартфонов, как и в предыдущих поколениях, будет занимать около полтора часа.

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