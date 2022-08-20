Даже если вы попытаетесь выключить его, режим тут же вернется обратно.

Режим энергосбережения позволяет максимально увеличить автономность вашего айфона. Однако есть и свои "минуса": упрощение системной анимации, отключение автоматического воспроизведение видео в браузере и ограничение частоты обновления экрана до 60 Гц вместо 120.

Если вас это устраивает, с помощью простой инструкции ниже можно заставить смартфон постоянно оставаться в этом режиме. Даже если вы попытаетесь выключить его, режим тут же вернется обратно.

Как сделать режим энергосбережения на iPhone всегда включенным

откройте приложение "Команды", нажмите на значок "+" в правом верхнем углу и выберите "Создать автоматизацию для себя".

проскрольте вниз, найдите раздел "Энергосбережение".

в разделе "Когда" уберите галочку под "Включается" и поставьте ее под "Выключается", после чего нажмите "Далее".

через поиск на нижней панели найдите действие "Включить/выключить режим энергосбережения" → "Далее".

переведите ползунок у пункта "Спрашивать до запуска" в неактивное положение.

Чтобы вернуть все, как было, откройте раздел "Автоматизация" в приложении "Команды". Далее нажмите на автоматизацию режима энергосбережения и отключите тумблер "Вкл. этой автоматизации".

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