По сути, ничего сложного. Главное – придерживайтесь этого простого правила и батарея и другие компоненты вашего смартфона останутся в сохранности.

Мы часто пишем о том, как правильно заряжать современный смартфон и до какого процента нужно заряжать и разряжать батарею. Однако есть еще одно важное правило, о котором мы часто забываем – а именно правильная последовательность при подключении своего девайса к зарядке.

Для начала задайте себе простой вопрос: вы сначала подключаете зарядное устройство в розетку или кабель зарядки в порт смартфон? Вероятно, многие никогда не задумывались об этом, просто делая так, как выйдет. Однако при зарядке телефона важен каждый шаг, в том числе, что подключать первым.

Как правильно ставить телефон на зарядку

Правильным способом является последовательность, когда сначала в розетку вставляется зарядное устройство, а уже потом к нему подключается смартфон.

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Причиной такого "ритуала", как ни странно, являются возможные перепады напряжения. Даже при использовании сертифицированного блока питания и кабеля нет гарантии, что вы будете защищены от резких скачков тока. Вероятно, вы неоднократно сталкивались с такими ситуациями, услышав жужжание, исходящее от розетки или сетевого фильтра. Именно эти звуки указывают на возникновение перепадов напряжения.

Если вы сначала вставите кабель в зарядное гнездо и подключите его к розетке, сильный скачок напряжения может повредить смартфон.

Отследить скачки заранее невозможно, т.к они имеют импульсный характер и проявляются молниеносно, что, впрочем, не мешает им наносить вашей электронике вред. Степень повреждения может быть различной – от незаметного снижения емкости аккумулятора до физического повреждения микросхем, а это уже серьезно

Как надо заряжать смартфон

Используйте только оригинальные зарядные устройства и кабели, поставляемые производителем – они обычно оснащены встроенными контроллерами питания

По возможности подключайте телефон к зарядке через сетевые фильтры – они нивелируют перепады напряжения;

Подключайте сначала блок питания к розетке, а потом – кабель в зарядное гнездо.

Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, рассмотрите возможность использования этой функции. Беспроводная зарядка гарантирует дополнительную защиту от скачков напряжения и считается менее подверженной рискам.

По сути, ничего сложного. Главное – придерживайтесь этой простой последовательности действий и батарея и другие аппаратные компоненты вашего смартфона останутся в сохранности на дольше.

Ранее УНИАН делился лайфхаками, как полностью убрать всю рекламу на своем смартфоне – причем для этого не нужно ничего скачивать или устанавливать. И рассказывали, почему важно перезагружать телефон, и как часто это делать.

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