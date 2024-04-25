Глобально ничего нового, но Pro-модели увеличатся в размерах, а базовые модели будут отличаться наличием вертикально ориентированной камеры.

В интернете продолжают появляться утечки, связанные с новыми смартфонами iPhone 16. Например, инсайдер DuanRui опубликовал в X несколько скриншотов, на которых показаны "болванки" всех четырех моделей. "Болванки" используют производители чехлов для разработки аксессуаров до официального выпуска смартфонов.

Дизайн, показанный на снимках, подтвердил ранние слухи о смартфонах. Уже не раз появлялась информация, что размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличат – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Судя по новой утечке, это действительно так.

Видео дня

Из заметных изменений относительно серии iPhone 15 – базовые модели 16 и 16+ получат вертикальный блок камер с двумя круглыми модулями, повторяя дизайн iPhone 11. Pro-модели предложат привычные три объектива. А кнопка "Действие" появится у всех моделей.

Представить iPhone 16 должны в сентябре. До этого момента в сети появится еще много утечек, но основные подробности уже известны. Pro-модели не только вырастут в размерах, но и получат "прокачанные" камеры и батареи. А еще в новом поколении появится новая кнопка – причем сразу у всех моделей. Capture Button будет предназначена исключительно для съемки фото и видео.

О смартфонах iPhone 17 тоже уже известно кое-что. В линейке 2025 года Apple впервые за долгое время "прокачает" селфи-камеру, а стандартные модели наконец получат 120-герцевые OLED-экраны.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

Вас также могут заинтересовать новости: