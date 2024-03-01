Бизнесмен считает, что после сотрудничества с Microsoft стартап фактически превратился в дочернюю компанию техногиганта.

Американский миллиардер Илон Маск обвинил OpenAI, создателей чат-бота ChatGPT, в предательстве идеалов открытой платформы и некоммерческой организации. И направил соответствующий иск в суд.

Маск был одним из основателей OpenAI, но ушел из компании в 2018 году из-за разногласий с генеральным директором Сэмом Альтманом. Как пишет Reuters, расхождения в идеологии с нынешним руководством дошли до такой черты, что вынудили миллиардера подать на бывших коллег в суд.

В иске указывается, что OpenAI изначально должна была оставить открытым исходный код своей технологии. Но вскоре после сотрудничества с Microsoft стартап закрыл доступ и "превратилась в де-факто дочернюю компанию" софтверного гиганта.

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Бизнесмен предпочел бы, чтобы OpenAI оставалась некоммерческой организацией, не только на словах, но и на деле, а ее платформа сохраняла открытый исходный код и была доступна всем желающим. В противном случае Илон Маск считает нужным преследовать Альтмана и компанию OpenAI в целом за нарушение первичных договоренностей через суд.

Также Маск напомнил, что Альтман был отстранен от должности генерального директора OpenAI в прошлом году, но Microsoft вмешалась, чтобы сохранить его работу. Более того, члены совета директоров, которые пытались отстранить разработчика ChatGPT, были вынуждены уйти в отставку по инициативе технологического гиганта.

Маску не дает покоя слава OpenAI

Маск начал активно критиковать OpenAI после выхода ChatGPT. Он назвал ее "зацикленной на прибылях компанией", контролируемой Microsoft, а их чат-бот слишком "ограниченным и политкорректным". А в марте 2023-го подписал открытое письмо с призывом приостановить "масштабные ИИ-эксперименты".

Впрочем, уже в апреле 2023 года Маск создал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта, что вызвали недоумение у участников рынка. Первой их разработкой стал разговорный чат-бот Grok, который должен быть "как ChatGPT, только лучше".

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