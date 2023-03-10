Жить в нем смогут сотрудники компаний Маска, а дома и землю будут сдавать по сниженной цене.

Масштабы идей Илона Маска все больше и больше. По данным журналистов The Wall Street Journal, теперь он решил построить собственный "идеальный" город для сотрудников своих компаний в Техасе.

В проекте города, площадь которого составляет около тысячи акров, десятки модульных домов, бассейн, спортивные площадки и школа. Жить в нем смогут работники Space X, Tesla и Boring Company, а дома и землю будут сдавать по сниженной цене, говориться в материале.

По данным внутренних документов, полученных WSJ, строительство города уже идет полным ходом, однако сроки его завершения пока неизвестны. На встречах с агентами по недвижимости миллиардер описывал свою задумку как своего рода "техасскую утопию" вдоль реки Колорадо.

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По законам Техаса, в городе должны жить не менее 201 человека, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию. Пока округ Бастроп не получал заявлений от Маска или его представителей, ответили в местной администрации.

К слову, планы построить собственный экологический город с "зелеными" домами и без бензиновых машин есть и у бывшего главы Walmart Марка Лора. Бюджет проекта площадью 150 тысяч акров – $400 млрд.

Масштабы идей Илона Маска все больше и больше

"Самый богатый человек в мире" Илон Маск видит перспективы не только в освоении космического пространства. Ранее сообщалось, что он набирает команду для разработки аналога ChatGPT. Считается, что конкурирующий чат-бот будет иметь меньше ограничений по противоречивым темам по сравнению с ChatGPT.

Другая компания Маска –Tesla – активно работает над человекоподобными роботами Optimus. Если еще полгода назад андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, то теперь они научились не только ходить и носить предметы, но и проделывать простые операции по сборке таких же роботов, как они. И все это без участия человека.

Также УНИАН рассказывал, что регулятор отклонил заявку еще одной компании Маска – Neuralink –на тестирование нейрочипов на людях. Компания с 2016 года занимается разработкой имплантируемых устройств, которые, по заявлению миллиардера, позволят контролировать гормоны, бороться с депрессиями, и даже смогут заставить мозг работать эффективнее. Однако пока, считает регулятор, они недостаточно безопасны для вживления людям.

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