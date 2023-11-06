Премьера новых смартфонов состоится в середине января.

За два месяца до презентации смартфонов линейки Samsung Galaxy S24 в сети появились качественных рендеры будущих устройств. Кардинальных изменений относительно Galaxy S23 ждать не стоит, однако в некоторых моментах новинки все же будут отличаться.

В частности, Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus получат полностью плоские боковые грани в стиле последних Айфонов, хотя в iPhone 2023 года Apple уже отказалась от глянцевых граней.

По предварительным данным, габариты корпуса Galaxy S24 составят 147 × 70,5 × 7,6 мм, S24 Plus – 158,5 x 75,9 x 7,75 мм. Последний будет чуть выше и толще предшественника, но при этом корпус будет более узким.

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Galaxy S24 Plus получит дисплей с диагональю 6,65 дюйма, Galaxy S24 – 6,1 дюйма. Самый большой дисплей будет у модели S24 Ultra – с панелью Dynamic AMOLED на 6,8 дюйма.

Главное изменение в S24 Ultra – отступы вокруг дисплея. Также суперфлагман Samsung вслед за iPhone 15 Pro получит титановую рамку и очень узкие рамки экрана.

Премьера новых смартфонов, по слухам, состоится 17 января, то есть на несколько недель раньше, чем у предшественников. Напомним, Galaxy S23 были представлены в начале февраля.

Согласно последним данным, Samsung намерена сделать Galaxy S24 чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории". Говорят, что будущие флагманы получат множество ИИ-функций, а цифровой ассистент Bixby превратится в подобие ChatGPT.

Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

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