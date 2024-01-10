Победителем, как и год назад, стал бюджетник от Google – это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

Популярный техноблогер MKBHD с 18-миллионным YouTube-каналом каждый год проводит "слепой" тест камер. В ходе него он дает пользователям выбор между снимками с разных смартфонов, чтобы определить, у какого девайса получаются самые качественные фотографии.

В этом году в соревнование приняли участие 20 смартфонов разных брендов – как топовых, так и бюджетных. Среди них iPhone 15 Pro, OnePlus 12, Galaxy S23 Ultra, Pixel 7a и другие.

Слепой тест проходил следующим образом. Блогер разделил смартфоны по парам и сделал одинаковые фото в обычном, ночном и портретном режимах. Снимки затем не обрабатывались.

Видео дня

При обычном дневном свете первое место, по решению пользователей, занял Pixel 7a. Примечательно, что за ним расположились сразу 2 складные модели – Pixel Fold и OnePlus Open.

Ночью больше всего голосов получил iPhone 15 Pro. Он обогнал Pixel 8 Pro и Pixel 7a, которые заняли вторую позицию и третью позицию соответственно.

И наконец лучшие портретные фото делает Pixel 8 Pro. Хотя Galaxy Z Fold5 и iPhone 15 Pro отстали от него совсем немного.

При подсчете среднего балла лучшим в слепом тексте оказался Pixel 7a. Сразу за ним расположились еще два устройства от Google: Pixel 8 Pro и Pixel Fold. Удивительно, но последнее место досталось Sony Xperia 1 V, несмотря на то, что этот камерофон позиционируется как модель для профессионалов.

Pixel 7a вышел в мае прошлого года. Бюджетник получил обновленное комбо камер на 13 и 64+13 мегапикселей. Но что действительно выделяет его на фоне всех конкурентов, так это фирменные алгоритмы постобработки изображения. Все это делает его идеальным смартфоном типа "наведи и снимай". В США он стоит 499 долларов.

А в начале 2024 года компания OPPO представила смартфон с самой продвинутой камерой на рынке. Новинка получила пару по-настоящему уникальных фишек, которых не встретишь ни в одном другом смартфоне, включая сразу два перископных модуля.

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