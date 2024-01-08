Он стал первым устройством с дюймовым сенсором Sony LYT-900 и двумя перископными модулями.

Компания OPPO представила флагманский камерофон Find X7 Ultra, который получил пару по-настоящему уникальных фишек, которых не встретишь ни в одном другом смартфоне на рынке, пишет GSMArena.

Главной особенностью Find X7 Ultra стала камера. Он стал первым устройством с двумя перископными модулями: один обеспечивает 3-кратный зум, второй – 6-кратный. При этом оба поддерживают систему оптической стабилизации изображения.

Вдобавок в нем дебютировал новейший 1-дюймовый датчик Sony LYT-900, встроенный в широкоугольную камеру. Он имеет диафрагму f/1,8 и оптическую стабилизацию. Такой же датчик получит Xiaomi 14 Ultra. Всего на задней панели установлены четыре камеры по 50 Мп каждая с надстройками от Hasselblad, а для селфи установлена камера на 32 Мп.

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Что касается остальных характеристик, то тут все самое продвинутое:

6,82-дюймовый AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью в 4500 нит;

процессор Snapdragon 8 Gen 3 вместе с ОЗУ LPDDR5X объемом 16 ГБ и внутренним накопителем UFS 4.0 до 1 ТБ;

аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка 100 Вт по проводу и 50 Вт без проводов;

Wi-Fi 7, мощный вибромотор, защита IP68 и поддержка спутниковой связи.

На данный момент Oppo Find X7 Ultra является эксклюзивом для Китая. Цена от 6 до 7 тысяч юаней (от 32 тысяч грн или $845 до 38 тысяч грн или $985).

Также в этом месяце Samsung представит флагманскую линейк Galaxy S24 вместе с топовым камерофоном S24 Utra. За неделю до анонса секретов почти не осталось: известны характеристики, дизайн и даже цены.

А в марте-апреле должен выйти Xiaomi 14 Ultra, который составит конкуренцию другим камерофонам. Вместо одного телевика производитель тоже установит сразу два.

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