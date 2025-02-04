Какого-то решения или реакции Nvidia и партнеров пока нет.

Ресурс Wccftech сообщает, что пользователи со всего мира начали жаловаться на выход из строя новых флагманских видеокарт GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090D (предназначенная для китайского рынка версия) после установки последних драйверов.

Судя по наплыву сообщений в китайских соцсетях, прежде всего, с "окирпичиванием" столкнулись владельцы GeForce RTX 5090D. В частности, упоминаются модели партнеров Colorful, Manli и Gigabyte.

Один пострадавший описал свою ситуацию: он установил Colorful GeForce RTX 5090D в ПК, запустил компьютер, и после установки последних драйверов получил черный экран смерти – видеокарта больше не определялась, а картинка не выводилась ни через DisplayPort, ни через HDMI. "Пожалуйста, будьте осторожны при покупке первой партии 5090", – пишут на китайских форумах.

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Кроме того, несколько пользователей GeForce RTX 5090 сообщают о похожих проблемах, что говорит о том, что этой проблеме подвержена не только 5090D. На сабреддите ASUS пользователь с RTX 5090 сообщает, что ни BIOS, ни драйверы не могут определить карту в Windows после установки недавних драйверов.

Какого-то решения или реакции Nvidia и компаний-партнеров пока нет. Журналисты Wccftech предполагают, что проблема может крыться в некорректной работе интерфейса PCIe 5.0 и переключение с PCIe 5.0 на PCIe 4.0 в BIOS может решить проблему, но пока это не подтвержденное решение проблемы.

Напомним, 30 января в продажу поступила первая партия видеокарт нового поколения RTX 5090 и RTX 5080, но в США и многих странах Европы ее раскупили за несколько минут. Перекупщики уже активизировались – у них цена на видеокарты достигает $6000.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD стали чуть популярнее.

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