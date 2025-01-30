Новинку прозвали RTX 4080 Ti из-за мизерного прироста производительности в играх.

В сети начали появляться обзоры видеокарты GeForce RTX 5080, и в отличие от флагманской RTX 5090, данную модель встретили не так воодушевленно. Главная претензия в скромном приросте производительности относительно GeForce RTX 4080.

Так, при разрешении 4K видеокарта оказалась всего на 14% быстрее RTX 4080 и на 11% производительнее RTX 4080 Super. В 1080p новинка оказалась и вовсе медленнее, чем RTX 4080 Super. Само собой, речь идет о средних показателях на основе определенных выборок игр, поэтому в отдельных проектах разница может как превышать указанные значения, так и оказаться еще меньше.

Характеристики GeForce RTX 5080

10752 CUDA-ядра.

Рабочие частоты 2.3-2.62 ГГц.

16 гигабайт GDDR7, 256-битная шина.

Энергопотребление до 360 Вт.

Видео дня

Еще в качестве минусов RTX 5080 обзорщики отметили наличие всего лишь 16 ГБ видеопамяти (вдвое меньше, чем у 5090) и невозможность полноценно разгонять память, поскольку ограничение стоит на уровне драйвера. Многие окрестили грядущую новинку RTX 4080 Ti.

Видеокарту, считают обозреватели, стоит покупать только по рекомендованной цене от 999 долларов. Если стоимость окажется выше, то резоннее будет взять RTX 4080 Super.

Продажи GeForce RTX 5080 стартуют 31 января, На релизе, как сообщается, будет наблюдаться искусственный дефицит новых видеокарт, что приведет к значительному росту цен. Европейский ритейлеры оценили карточку в 1400–2269 евро.

Меж тем AMD готовит к выпуску видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4. И, как минимум, одна из них порадует характеристиками и ценой.

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