Устройство оснащено аналоговым стиком и 7,5-дюймовым экраном E-Ink, но не предназначено для динамичных игр.

Журналисты The Verge обратили внимание на необычный гибрид электронной книги и игровой консоли. Устройство под названием Ink Console станет первой "портативкой", использующей экран на электронных чернилах для игр.

Устройство выглядит как обычная электронная книга с 7,5-дюймовым экраном с разрешением 800×480 пикселей. Внутри стоит 2-ядерный чип ESP32 с 4 МБ флеш-памяти, 8 МБ PSRAM и 520 КБ SRAM. Есть модули Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 поддержка SD-карт, 3,5-мм аудиоразъем и встроенный монодинамик.

Динамичные игры на Ink Console запускать не получится – только текстовые. Геймерам будет доступен интерактивный инвентарь и индикатор здоровья персонажей. Управлять играми предлагается при помощи двух аналоговых стиков.

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При этом отмечается, что Ink Console – это открытый проект. Разрабатывать игры для приставки будет сам автор проекта, а также все желающие – для этого разработчик предоставит открытый код и все необходимые инструменты. Он позволит создавать игрушки без глубоких познаний в программировании.

Приставка будет финансироваться через краудфандинговую кампанию на Crowd Supply, которая стартует 1 марта. У проекта также имеется свой веб-сайт.

Ранее на рынке были представлены смартфоны с необычным "бумажным" экраном. Они не только снизят негативное воздействие на зрение, но и продлят время автономной работы до недели.

Опрос показал, какими смартфонами больше всего довольны пользователи в 2025 году. Флагман Huawei занял первое место с впечатляющим показателем в 99.99% положительных отзывов.

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