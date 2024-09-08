Они не только снизят негативное воздействие на зрение, но и продлят время автономной работы до недели.

Китайская компания TCL представила бюджетные смартфоны NxtPaper 50 и 50 Pro. Главной фишкой устройств стали специальные дисплеи с эффектом "бумаги", разработанные для удобства глаз и увеличения срока автономности.

На корпусе смартфонов установлен специальный физический переключатель. При его активации девайс отключает уведомления, включает монохромный режим и стилизует иконки приложений под E-Ink дисплеи "читалок". По словам производителя, переход в режим для чтения может продлить время автономной работы до семи дней.

В техническом плане, это стандартные смартфоны бюджетного класса. Разницу между обычной и Pro-версиями сводятся к объему памяти и разрешению селфи-камеры:

Габариты: 167,6 × 75,8 × 8 мм при весе в 196 г.

167,6 × 75,8 × 8 мм при весе в 196 г. Дисплей: 6,8 дюйма, 2460×1080, IPS, 120 Гц

6,8 дюйма, 2460×1080, IPS, 120 Гц Процессор : 8-ядерный MediaTek Dimensity 6300, 2,4 ГГц, Mali-G57 MP2

: 8-ядерный MediaTek Dimensity 6300, 2,4 ГГц, Mali-G57 MP2 Память: 8/256 ГБ у NxtPaper 50 и 8/512 ГБ у NxtPaper 50 Pro

8/256 ГБ у NxtPaper 50 и 8/512 ГБ у NxtPaper 50 Pro Фотовозможности: 108+8+2 Мп / 8 Мп (32 Мп – у Pro)

108+8+2 Мп / 8 Мп (32 Мп – у Pro) Батарея: 5010 мАч, быстрая зарядка на 33 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, модель NFC и предустановленная ОС Android 14.

TCL 50 Nxtpaper оценили в 230 евро, версия с увеличенным объемом памяти и улучшенной селфи-камерой стоит 300 евро. В ближайшее время они появятся в продаже в Европе.

Ранее на глобальном рынке дебютировал смартфон, от которого без ума китайские пользователи. Этот складной аппарат Honor не бьет рекорды производительности, зато является самой тонкой и легкой моделью на рынке.

А уже 10 сентября Huawei анонсирует первый на рынке складывающийся втрое смартфон. Устройство сможет раскладываться в планшет с диагональю экрана около 10 дюймов, а в сложенном виде оно должно быть соразмерено с обычными смартфонами.

Вас также могут заинтересовать новости: