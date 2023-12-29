В традиционный топ вошли три модели. Все они предлагают оптимальный баланс цены и производительности.

Популярный техно-портал PC Gamer продолжают подводить итоги уходящего года и называть лучшее железо, выпущенное в этом году. Вслед за рейтингом видеокарт эксперты составили топ самых интересных процессоров 2023 года.

В топ 2023 года вошли три модели: одна от Intel и две от AMD. Они предлагают оптимальный баланс цены и производительности.

Ryzen 7 7800X3D, выпущенный в апреле, назвали лучшим игровым CPU в истории AMD. Благодаря технологии 3D V-Cache и общему объему кэша 96 МБ процессор выдает феноменальную производительность. Кроме того, ценник на эту модель более чем адекватный – в районе 360 долларов.

Core i5-13400F назван лучшим процессором 2023 от Intel и оптимальным вариантом для сборки недорогого игрового ПК. При стоимости в $200 он предлагает высокую производительность как в играх, так и в рабочих приложениях, кроме того, по сравнению с другими моделями Core 13-го поколения, данный процессор имеет низкое энергопотребление,

В тройку лидеров также вошел Ryzen 9 7900, который в плане производительности не сильно уступает 7900X, но потребляет гораздо меньше энергии, холоднее и дешевле.

Видео дня

Ранее специалисты назвали 5 самых оптимальных игровых связок процессор/видеокарта. Как отмечается, в настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью CPU и GPU стала заметно лучше, поэтому это, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК.

А магазин игр Steam в начале месяца делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди игроков. Число игроков c Windows 11 каждый месяц увеличивается, а RTX 3060 теперь самая популярная видеокарта.

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