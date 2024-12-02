По словам обозревателей, это наиболее сбалансированная карточка, если исходить из соотношения цены и производительности.

Обозреватели авторитетного портала Tom's Hardware опубликовали свежий топ видеокарт для игр, которые рекомендуется приобрести в конце 2024. И лучшей является GeForce RTX 4070 Super.

По словам обозревателей, это наиболее сбалансированная видеокарта, если исходить из соотношения цены и производительности. Она хороша как для 1080p, так и для 2K, а с DLSS 3 FG получится поиграть и в 4K.

Альтернативой от AMD является Radeon RX 7900 GRE, у которой существенно больше видеопамяти, хотя на практике Nvidia примерно соответствует 16 ГБ картам AMD с их 12 ГБ. В тройку лидеров также попала базовая RTX 4070. Но предпочесть ее версии Super стоит только в том случае, если разница в цене существенная.

Видео дня

К каким еще видеокартам стоит присмотреться в конце 2024 года

RTX 4090 – бескомпромиссная и безумно дорогая. У RX 7900 XTX столько же видеопамяти и более адекватный ценник. Правда, с трассировкой лучей она не справляется.

GeForce RTX 4060 – для бюджетных геймеров. В Tom's Hardware похвалили ее за отличную производительность с DLSS.

Arc A750 – лучшая видеокарта от Intel. Она превосходит конкурентов как в играх с классической растеризацией, так и с трассировкой лучей. Однако из-за проблем с драйверами в классику с ней не поиграть.

В топ-10 также попали субфлагманская Radeon RTX 7900 XT (почти так же хороша, как RTX 7900 XTX), GeForce RTX 4080 Super (дешевле и не хуже, чем RTX 4080) и недорогая RX 7600.

Презентация новых видеокарт Nvidia состоится в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

А вот видеокарты Intel нового поколения должны представить уже на этой неделе. Это будут решения среднего уровня с 10 ГБ и 12 ГБ видеопамяти GDDR6.

Вас также могут заинтересовать новости: