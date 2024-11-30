Представительница Inno3D проговорилась о дате анонса видеокарт Nvidia 50-й серии.

Представительница Inno3D, одного из партнёров Nvidia по производству видеокарт, случайно раскрыла дату анонса RTX 50-й серии. По её словам, новые видеокарты будут представлены на CES 2025 в январе.

Во время продолжительного стрима, посвящённого распродаже "Чёрной пятницы", представительница Inno3D неожиданно поделилась информацией о будущих GPU. На вопрос зрителя о запуске RTX 50-й серии она ответила, что RTX 5090 будет доступна через три недели.

Поняв свою оплошность, представительница занервничала и попыталась исправиться:

Видео дня

"Официально RTX 5090 будет анонсирована только на CES 2025 в январе"

Как известно, крупные производители GPU, такие как Nvidia, обычно отправляют свои видеокарты партнёрам перед официальным запуском для тестирования и подготовки собственных версий. Возможно, Inno3D получит образцы новых GPU в ближайшие недели для предварительной работы над своими моделями.

Пока Nvidia официально не подтвердила эти данные, но утечка от Inno3D даёт основания полагать, что анонс новых GPU действительно состоится на CES 2025, которая пройдёт c 7 по 11 января.

Ранее мы рассказывали, что в сеть утекли характеристики топовой RTX 5090. Видеокарта получит 32 ГБ видеопамяти, а её энергопотребление достигнет аж 600 Ватт.

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