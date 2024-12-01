За несколько дней до премьеры видеокарт нового поколения Intel Arc Battlemage в сети появились все характеристики новинок. Как уже сообщалось ранее, компания выпустит два ускорителя: Arc B570 и Arc B580.
Судя по характеристикам, это будут решения среднего уровня, пишет VideoCardz.
Характеристики Intel Arc B570
- 18 ядер Xe2, 144 вычислительных блока.
- 10 ГБ видеопамяти GDDR6.
- 160-битная шина, 19 Гбит/сек.
- Частота GPU до 2.6 ГГц.
Характеристики Intel Arc B580
- 20 ядер Xe2, 320 вычислительных блоков.
- 12 ГБ видеопамятиGDDR6
- 192-битная шина, 19 Гбит/сек.
- Частота GPU до 2.8 ГГц.
В характеристиках обеих карточек указано наличие трех портов DisplayPort 2.1 и одного HDMI 2.1, а также интерфейс PCIe 4.0×8. В то же время есть намеки на высокое энергопортребление/ Arc B570 будет получать питание от одного 8-контактного разъема, а у B580 таких сразу два. Это означает максимальную мощность в ~375 Вт.
Информации о ценах и игровой производительности обеих видеокарт нет. Предполагается, что Arc B580 будет стоить около 250 долларов (~10 500 грн), B570 – еще меньше. Вероятно, 200 долларов (~8300 грн). Презентация карт состоится 3 декабря.
Презентация новых видеокарт Nvidia состоится в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).
Ранее эксперты советовали, какую видеокарту выбрать экономному геймеру в конце 2024 года. Radeon RX 7600 является лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 назвали оптимальным выбором для фанатов "зеленых".