Официальная презентация должна состояться в ближайшие дни.

За несколько дней до премьеры видеокарт нового поколения Intel Arc Battlemage в сети появились все характеристики новинок. Как уже сообщалось ранее, компания выпустит два ускорителя: Arc B570 и Arc B580.

Судя по характеристикам, это будут решения среднего уровня, пишет VideoCardz.

Характеристики Intel Arc B570

18 ядер Xe2, 144 вычислительных блока.

10 ГБ видеопамяти GDDR6.

160-битная шина, 19 Гбит/сек.

Частота GPU до 2.6 ГГц.

Характеристики Intel Arc B580

20 ядер Xe2, 320 вычислительных блоков.

12 ГБ видеопамятиGDDR6

192-битная шина, 19 Гбит/сек.

Частота GPU до 2.8 ГГц.

В характеристиках обеих карточек указано наличие трех портов DisplayPort 2.1 и одного HDMI 2.1, а также интерфейс PCIe 4.0×8. В то же время есть намеки на высокое энергопортребление/ Arc B570 будет получать питание от одного 8-контактного разъема, а у B580 таких сразу два. Это означает максимальную мощность в ~375 Вт.

Видео дня

Информации о ценах и игровой производительности обеих видеокарт нет. Предполагается, что Arc B580 будет стоить около 250 долларов (~10 500 грн), B570 – еще меньше. Вероятно, 200 долларов (~8300 грн). Презентация карт состоится 3 декабря.

Презентация новых видеокарт Nvidia состоится в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Ранее эксперты советовали, какую видеокарту выбрать экономному геймеру в конце 2024 года. Radeon RX 7600 является лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 назвали оптимальным выбором для фанатов "зеленых".

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