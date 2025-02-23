Сегодня AMD фактически оккупировала флагманские позиции, в то время как Intel переориентировалась на бюджетный сегмент.

Редакция авторитетного ресурса PC Gamer назвала самые удачные процессоры для игр, которые можно купить прямо сейчас. У редакции получился небольшой список из пяти чипсетов.

В 2025 года AMD фактически оккупировала сегмент дорогих и среднебюджетных чипов, тогда как Intel предлагает оптимальное бюджетное решение, несмотря на прошлые сложности.

Лучший игровой процессор – AMD Ryzen 7 9800X3D. Благодаря увеличенному кэшу и поддержке разгона, процессор обеспечивает до 20% прироста FPS в AAA-тайтлах по сравнению с конкурентами. "Мы ожидали, что он будет хорош, но не думали, что настолько", говорят в PC Gamer.

– AMD Ryzen 7 9800X3D. Благодаря увеличенному кэшу и поддержке разгона, процессор обеспечивает до 20% прироста FPS в AAA-тайтлах по сравнению с конкурентами. "Мы ожидали, что он будет хорош, но не думали, что настолько", говорят в PC Gamer. Лучший бюджетный процессор – Intel Core i5 13400F. Это мощный чип с отличной производительностью для экономных геймеров. Он также хорош в рабочих задачах, демонстрирует отличную однопоточную и многопоточную производительность.

– Intel Core i5 13400F. Это мощный чип с отличной производительностью для экономных геймеров. Он также хорош в рабочих задачах, демонстрирует отличную однопоточную и многопоточную производительность. Золотая середина – AMD Ryzen 7 9700X. Он потребляет меньше энергии и работает намного тише, чем предшественни, при этом сохраняя высокий fps в играх в 1440p. А еще AMD часто предлагает этот CPU со скидками.

– AMD Ryzen 7 9700X. Он потребляет меньше энергии и работает намного тише, чем предшественни, при этом сохраняя высокий fps в играх в 1440p. А еще AMD часто предлагает этот CPU со скидками. Апгрейд для старых систем – AMD Ryzen 7 5800X3D. Эта модель подарит вторую жизнь старому железу на платформе AM4, которое больше не будет обновляться. С ним даже GeForce GTX 1080 Ti "оживает", выдавая 60+ fps в Cyberpunk 2077 на высоких настройках

– AMD Ryzen 7 5800X3D. Эта модель подарит вторую жизнь старому железу на платформе AM4, которое больше не будет обновляться. С ним даже GeForce GTX 1080 Ti "оживает", выдавая 60+ fps в Cyberpunk 2077 на высоких настройках Лучшая интегрированная графика – Ryzen 7 8700G. Сбалансированный APU, который способен бросить вызов видеокартам начального уровня, то есть вам, возможно, даже не понадобится видеокарта для игр в разрешении 1080p.

Видео дня

Меж тем AMD готовит к выпуску Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. В компании их называют "лучшими процессорами для геймеров и контентмейкеров". Релиз – в марте, примерно в то же время, что и первые видеокарты Radeon RX 9000-й серии.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

Вас также могут заинтересовать новости: