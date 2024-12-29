У редакции PC Gamer получился небольшой список из трех процессоров – и все они от AMD.

Издание PC Gamer продолжает подводить итоги 2024 года. Вслед за лучшими игровыми ноутбуками журналисты составили топ лучших геймерских процессоров, которые были выпущены за последние 12 месяцев.

У редакции получился небольшой список из трех процессоров – и все они от AMD.

Первый номинант – AMD Ryzen 7 5700X3D, который по сути является слегка урезанным Ryzen 7 5800X3D со сниженной на 400 МГц частотой работы. Для ПК на сокете AM4 – это идеальный игровой процессор.

Видео дня

На втором месте – AMD Ryzen 7 9800X3D, который стал прямым преемником Ryzen 7 7800X3D. Это самый мощный и лучший процессор для игр, без компромиссов. Но универсальным его назвать сложно, так как для рабочих задача есть процессоры быстрее и дешевле. Кроме того, из-за дефицита ценник Ryzen 7 9800X3D немного завышенный.

Третьим стал Ryzen 9 9950X – актуальный флагман, попавший в топ-2024 благодаря феноменальной производительности в рабочих задачах и отличной в игровых. Этот 16-ядерный CPU весьма энергоэффективный и для своих характеристик стоит адекватно.

Редакция PC Gamer планирует объявить победителя 31 декабря.

Ранее стало известно, что у игровых процессоров Intel и AMD появится новый известный конкурент. Компания Qualcomm, занимающая доминирующее положение на рынке чипов для Android-смартфонов решила захватить и некоторую долю рынка ПК.

Меж тем Intel сейчас переживает крупнейший кризис в истории. Только за последний квартал чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на $16 млрд и уволил 15 тысяч сотрудников. В США настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать "план спасения",

Вас также могут заинтересовать новости: