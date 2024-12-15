RTX 5070 Ti будет самой интересной видеокартой нового поколения: утекли характеристики

Источники заявляют, что видеокарта получит 16 ГБ памяти и 256-битную шину.

В сети продолжает появляться информация о грядущих видеокартах Nvidia нового поколения. По данным Wccftech, модель GeForce RTX 5070 Ti может стать наиболее оптимальным выбором для геймеров.

Источники заявляют, что видеокарта получит 16 ГБ памяти и 256-битную шину. У нынешней RTX 4070 Ti шина 192 бита, а памяти 12 ГБ. Пропускная способность памяти у новинки будет примерно в полтора раза выше. TDP тоже повысится.

Характеристики GeForce RTX 5070 Ti

8960 CUDA-ядер (7680 у RTX 4070 Ti).

16 ГБ памяти GDDR7 (12 гигабайт GDDR6X у RTX 4070 Ti).

256-битная шина (192 бита у RTX 4070 Ti).

Пропускная способность 896 ГБ/сек (504 ГБ/сек у RTX 4070 Ti).

Энергопотребление 350 Вт (285 Вт у RTX 4070 Ti).

Младшей GeForce RTX 5070 же приписывают 12 ГБ видеопамяти, 192-битную шину и 40%-ный проигрыш по количеству CUDA-ядер (6400). По мнению экспертов, именно 5070 Ti станет топом новой линейки по показателю "FPS на доллар".

Видео дня

Вот все известные на данный момент характеристики GeForce RTX 5000:

Новое поколение GeForce, напомним, представят 7 января 2025 года в рамках CES 2025. Речь идет о моделях GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 / 5070 Ti. Более дешевые RTX 5060 Ti и RTX 5060 ожидаются в апреле-мае.

В январе 2025 года также состоится мероприятие AMD где будут анонсированы новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000). Напомним, Intel представила новое поколение видеокарт в начале декабря.

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