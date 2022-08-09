Для того, чтобы активировать ее, достаточно набрать в поисковике слово "cat" или "кошка".

Компания Google известна своей любовью к различного рода пасхалкам. Поисковый гигант решил отметить всемирный день кошек забавной мини-игрой с участием четырехлапых друзей.

Для того, чтобы активировать ее, достаточно набрать в поисковике слово "cat" или "кошка" и нажать на значок с оранжевой лапой в окне справа.

Интерактивная анимация позволяет создать коллекцию запачканных отпечатков лап, оставленных четырехлапыми. Вдобавок игровой процесс сопровождается мяуканьем и мурлыканьем. Чтобы очистить экран – просто нажмите кнопку "Escape" на компьютере или "X" внизу экрана на смартфоне.

Добавим, что это не одна из тех игр, в которой нужно набрать максимальный бал – здесь все больше похоже на антистресс рисование.

Ранее УНИАН рассказывал, что Google улучшила поиск текста в кавычках. На выходе теперь будут отображаться именно те фрагменты страниц, где найден текст или фраза, которую пользователь поместил в кавычки.

Также мы писали, что в YouTube заработали автоматические украинские субтитры. Теперь можно смотреть оригинальный контент со всего мира с переводом на государственный.

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