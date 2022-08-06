Однако есть одно ограничение – нововведение работает только для поиска на компьютерах

Немногие знают, но если вбить в поискове Google слово или фразу в кавычках, то система отфильтрует результаты, в которых запрашиваемые слова не встречаются в искомом виде.

Разработчики Google решили улучшить поиск с кавычками и выкатили обновление, позволяющее быстрее найти необходимую информацию в интернете.

На выходе теперь будут отображаться именно те фрагменты страниц, где найден текст или фраза, которую пользователь поместил в кавычки. Сам же процитированный запрос будет выделен жирным шрифтом. Исключение составляет описание рецептов или видеобоксов, а также поиск по картинкам или новостям.

Работу нововведения наглядно можно увидеть на примере ниже. Поисковый запрос "google search" в выдаче выделяется жирным текстом во фрагменте.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине официально запустили Google Кошелек. В нем можно будет хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Также мы писали, что Google выпустила "операционку" Chrome OS Flex, ответвление от Chrome OS, которая призвана подарить вторую жизнь компьютерам с устаревшим железом. Ее уже можно установить на Windows-ПК и Макбуки.

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