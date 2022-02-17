День кота 17 февраля / фото ua.depositphotos.com

День кота - веселый и добрый праздник, который посвящен нашим любимым питомцам. Кошки приносят в нашу жизнь радость и любовь, а их шалости делают быт не таким скучным. Отметить эту дату можно, дав вкусное угощение хвостатому другу.

День кота 2022: дата праздника

17 февраля отмечается День кота в Европе. Праздник учрежден итальянской журналисткой, которая хотела почтить память черных кошек, убитых во время инквизиций. Эту дату отмечают европейские владельцы кошек.

Международный день кошек отмечается 8 августа. Учрежден по инициативе Фонда защиты животных Америки. Многие страны также посвящают дни усатым питомцам. Например, День кота в Японии празднуется 22 февраля, а в России - 1 марта.

Интересные факты о кошках

  • Полностью черный окрас у кошек считается самым редким из-за массового истребления таких животных в Средневековье. Большинство черных кошек имеют хотя бы одно белое пятно. Единственная порода кошек, которая имеет полностью черный окрас - бомбейская.
  • Естественным окрасом кошек считается табби (серый с черными полосками). Такая шерсть была у диких предков кошек.
  • Домашние кошки есть у 80% людей. Кошки популярнее собак.
  • Кошки имеют очень острое зрение, но плохо различают цвета. В частности, они не различают красные и оранжевые оттенки.
  • Если кошка трется об вас, значит она вас по-настоящему любит. Так она оставляет на хозяине свой запах. Ещё один признак любви - если питомец подставляет живот.
  • Коты плохо перетравливают коровье и козье молоко. Их нельзя слишком часто кормить молочными продуктами.
  • Коты способны к дрессировке, но только если сами этого захотят.
  • 70% своей жизни животные проводят во сне.
  • Если кот истошно мяукает перед закрытой дверью - это не обязательно значит, что он хочет зайти. Ему важно контролировать территорию и знать, что на ней нет чужаков.
  • Эти животные могут спать при сильном шуме, но просыпаться от небольшого шороха. Коты даже во сне могут отличить важные для них звуки от фонового шума.
  • Подушечки лап помогают животному бесшумно передвигаться, а также оценивать температуру поверхности и улавливать вибрацию.
  • Котята любят играть с неподвижными игрушками, но с возрастом теряют к ним интерес. Большинство взрослых кошек могут играть только с теми предметами, которые двигаются.
  • Взрослые животные почти не общаются мяуканьем между собой. Они мяукают только для обращения к хозяину.

День кота 17 февраля - поздравления и открытки

Ты устал, пришел домой,

Рядом будет кто с тобой?

На диване кто лежит

И под нос тебе мурчит?

Ну конечно! Это кошка!

Полежит с тобой немножко,

Сразу злость твоя пройдет

И спокойствие придет!

***

Всех "кошатников" поздравить

С днем волшебным я хочу.

Пожелание здоровья

Всем усатым промурчу.

Стресс снимают пусть исправно

Кошки милые всегда,

Ведь когда пушистик рядом

Все, что кроме — ерунда.

***

В каждом доме нужен кот,

Или кошка озорная,

Чтоб отвлечься от забот,

Час питомцу посвящая!

Пусть лежит повсюду шерсть,

Топот часто беспокоит,

Зато знаешь — рядом есть

Счастье мягкое с тобою!

***

Поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, пушистых и загадочных домашних питомцев! Желаем Вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть Ваше общение приносит взаимную радость.

***

Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!

***

Поздравляю со Всемирным днём кошек и пожелать хочу, чтобы эти милые создания всегда оставались добрыми друзьями человека, даря свою поддержку, тепло и нежность. Пусть кошки будут всегда любимы людьми и окружены их любовью!

Международный день кота 2022 / фото fresh-cards.ru
День кота 2022 / фото fresh-cards.ru
С днем кошек 17 февраля / фото fresh-cards.ru
С днем кота 2022 / фото bonnycards.ru
С днем кота 2022 / фото bonnycards.ru
С днем кота 2022 / фото bonnycards.ru
С днем кота 2022 / фото bonnycards.ru
С днем кота 2022 / фото bonnycards.ru

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