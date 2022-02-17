День кота - веселый и добрый праздник, который посвящен нашим любимым питомцам. Кошки приносят в нашу жизнь радость и любовь, а их шалости делают быт не таким скучным. Отметить эту дату можно, дав вкусное угощение хвостатому другу.
День кота 2022: дата праздника
17 февраля отмечается День кота в Европе. Праздник учрежден итальянской журналисткой, которая хотела почтить память черных кошек, убитых во время инквизиций. Эту дату отмечают европейские владельцы кошек.
Международный день кошек отмечается 8 августа. Учрежден по инициативе Фонда защиты животных Америки. Многие страны также посвящают дни усатым питомцам. Например, День кота в Японии празднуется 22 февраля, а в России - 1 марта.
Интересные факты о кошках
- Полностью черный окрас у кошек считается самым редким из-за массового истребления таких животных в Средневековье. Большинство черных кошек имеют хотя бы одно белое пятно. Единственная порода кошек, которая имеет полностью черный окрас - бомбейская.
- Естественным окрасом кошек считается табби (серый с черными полосками). Такая шерсть была у диких предков кошек.
- Домашние кошки есть у 80% людей. Кошки популярнее собак.
- Кошки имеют очень острое зрение, но плохо различают цвета. В частности, они не различают красные и оранжевые оттенки.
- Если кошка трется об вас, значит она вас по-настоящему любит. Так она оставляет на хозяине свой запах. Ещё один признак любви - если питомец подставляет живот.
- Коты плохо перетравливают коровье и козье молоко. Их нельзя слишком часто кормить молочными продуктами.
- Коты способны к дрессировке, но только если сами этого захотят.
- 70% своей жизни животные проводят во сне.
- Если кот истошно мяукает перед закрытой дверью - это не обязательно значит, что он хочет зайти. Ему важно контролировать территорию и знать, что на ней нет чужаков.
- Эти животные могут спать при сильном шуме, но просыпаться от небольшого шороха. Коты даже во сне могут отличить важные для них звуки от фонового шума.
- Подушечки лап помогают животному бесшумно передвигаться, а также оценивать температуру поверхности и улавливать вибрацию.
- Котята любят играть с неподвижными игрушками, но с возрастом теряют к ним интерес. Большинство взрослых кошек могут играть только с теми предметами, которые двигаются.
- Взрослые животные почти не общаются мяуканьем между собой. Они мяукают только для обращения к хозяину.
День кота 17 февраля - поздравления и открытки
Ты устал, пришел домой,
Рядом будет кто с тобой?
На диване кто лежит
И под нос тебе мурчит?
Ну конечно! Это кошка!
Полежит с тобой немножко,
Сразу злость твоя пройдет
И спокойствие придет!
***
Всех "кошатников" поздравить
С днем волшебным я хочу.
Пожелание здоровья
Всем усатым промурчу.
Стресс снимают пусть исправно
Кошки милые всегда,
Ведь когда пушистик рядом
Все, что кроме — ерунда.
***
В каждом доме нужен кот,
Или кошка озорная,
Чтоб отвлечься от забот,
Час питомцу посвящая!
Пусть лежит повсюду шерсть,
Топот часто беспокоит,
Зато знаешь — рядом есть
Счастье мягкое с тобою!
***
Поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, пушистых и загадочных домашних питомцев! Желаем Вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть Ваше общение приносит взаимную радость.
***
Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!
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Поздравляю со Всемирным днём кошек и пожелать хочу, чтобы эти милые создания всегда оставались добрыми друзьями человека, даря свою поддержку, тепло и нежность. Пусть кошки будут всегда любимы людьми и окружены их любовью!