День кота отмечается несколько раз в году, но сами животные радуют нас каждый день.

День кота - веселый и добрый праздник, который посвящен нашим любимым питомцам. Кошки приносят в нашу жизнь радость и любовь, а их шалости делают быт не таким скучным. Отметить эту дату можно, дав вкусное угощение хвостатому другу.

День кота 2022: дата праздника

17 февраля отмечается День кота в Европе. Праздник учрежден итальянской журналисткой, которая хотела почтить память черных кошек, убитых во время инквизиций. Эту дату отмечают европейские владельцы кошек.

Международный день кошек отмечается 8 августа. Учрежден по инициативе Фонда защиты животных Америки. Многие страны также посвящают дни усатым питомцам. Например, День кота в Японии празднуется 22 февраля, а в России - 1 марта.

Интересные факты о кошках

Полностью черный окрас у кошек считается самым редким из-за массового истребления таких животных в Средневековье. Большинство черных кошек имеют хотя бы одно белое пятно. Единственная порода кошек, которая имеет полностью черный окрас - бомбейская.

Естественным окрасом кошек считается табби (серый с черными полосками). Такая шерсть была у диких предков кошек.

Домашние кошки есть у 80% людей. Кошки популярнее собак.

Кошки имеют очень острое зрение, но плохо различают цвета. В частности, они не различают красные и оранжевые оттенки.

Если кошка трется об вас, значит она вас по-настоящему любит. Так она оставляет на хозяине свой запах. Ещё один признак любви - если питомец подставляет живот.

Коты плохо перетравливают коровье и козье молоко. Их нельзя слишком часто кормить молочными продуктами.

Коты способны к дрессировке, но только если сами этого захотят.

70% своей жизни животные проводят во сне.

Если кот истошно мяукает перед закрытой дверью - это не обязательно значит, что он хочет зайти. Ему важно контролировать территорию и знать, что на ней нет чужаков.

Эти животные могут спать при сильном шуме, но просыпаться от небольшого шороха. Коты даже во сне могут отличить важные для них звуки от фонового шума.

Подушечки лап помогают животному бесшумно передвигаться, а также оценивать температуру поверхности и улавливать вибрацию.

Котята любят играть с неподвижными игрушками, но с возрастом теряют к ним интерес. Большинство взрослых кошек могут играть только с теми предметами, которые двигаются.

Взрослые животные почти не общаются мяуканьем между собой. Они мяукают только для обращения к хозяину.

День кота 17 февраля - поздравления и открытки

Ты устал, пришел домой,

Рядом будет кто с тобой?

На диване кто лежит

И под нос тебе мурчит?

Ну конечно! Это кошка!

Полежит с тобой немножко,

Сразу злость твоя пройдет

И спокойствие придет!

***

Всех "кошатников" поздравить

С днем волшебным я хочу.

Пожелание здоровья

Всем усатым промурчу.

Стресс снимают пусть исправно

Кошки милые всегда,

Ведь когда пушистик рядом

Все, что кроме — ерунда.

***

В каждом доме нужен кот,

Или кошка озорная,

Чтоб отвлечься от забот,

Час питомцу посвящая!

Пусть лежит повсюду шерсть,

Топот часто беспокоит,

Зато знаешь — рядом есть

Счастье мягкое с тобою!

***

Поздравляем всех владельцев и любителей прекрасных, пушистых и загадочных домашних питомцев! Желаем Вашему любимцу крепкого здоровья, активного долголетия, пусть Ваше общение приносит взаимную радость.

***

Всех любителей кошек, поздравляем вас с днем этих прелестных и пушистых животных! Желаем вам, чтобы ваша дружба всегда была взаимной, веселой и беззаботной. Пусть ваши пушистые питомцы отвечают вам любовью, искренностью и преданностью! Желаем здоровья вам и вашим кошкам!

***

Поздравляю со Всемирным днём кошек и пожелать хочу, чтобы эти милые создания всегда оставались добрыми друзьями человека, даря свою поддержку, тепло и нежность. Пусть кошки будут всегда любимы людьми и окружены их любовью!

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