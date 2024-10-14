Анонс должен случиться до конца октября.

За несколько недель до анонса серии Xiaomi 15 в сети появились почти все характеристики базовой модели. Компания торопится – Qualcomm представит новое поколение Spandragon 24 октября, а Xiaomi, как ожидается, первой выпустит смартфон с этим процессором.

По информации инсайдера Yogesh Brar, у Xiaomi 15 будет довольно компактный по меркам современных флагманов экран. Речь идет о 6,36-дюймовой гибкой AMOLED-панели с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц.

Аппаратной основой устройства станет самая мощная однокристальная система для Android-устройств Snapdragon 8 Elite (ранее был известен под названием Snapdragon 8 Gen 4). На задней панели находится тройная профессиональная оптика Leica по 50 Мп: основной модуль OV50H, ширик и телевик с 3,2-кратным OIS-зумом.

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Xiaomi 15 выйдет с батарей на 5500 мАч. Смартфон получит 90-ваттную проводную зарядку и 50-ваттную беспроводную. Работать новинка будет на Android 15 с оболочкой HyperOS 2.0. Обещают защиту IP68.

Дизайн флагмана слили еще раньше: Xiaomi 15 сохранит внешний вид предшественника и получит квадратный блок камеры на задней панели. Вспышка будет расположена за пределами квадрата камер.

В ранних утечках говорилось, что Pro-модель Xiaomi 15 получит улучшенную тройную камеру на 50 Мп, включая сверхширокоугольный 50-мегапиксельный модуль с большим сенсором. А еще, как и флагманский 14 Ultra, устройство получит изогнутый 2K-дисплей.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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